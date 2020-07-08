CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun yolsuzlukla suçladığı Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Can Akın Çağlar, Ekrem İmamoğlu tarafından İBB Genel Sekreteri olarak atandı.
|08 Temmuz 2020 01:32
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün ilginç bir atamaya imza attı. CHP'li Aykut Erdoğdu'nun yolsuzlukla suçladığı Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Can Akın Çağlar, Ekrem İmamoğlu tarafından İBB Genel Sekreteri olarak atandı.
Can Akın Çağlar, Ziraat Bankası tarihinde kara bir leke olarak bilinen Ora AVM'ye verilen 285 milyon euroluk kredinin batmasıyla hatırlanıyor.
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