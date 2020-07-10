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MEB, ÖSYM ve AÖF sınav görevlilerinin 2020 ikinci yarısında alacağı ücretler

2020 yılı ikinci yarısında MEB, ÖSYM ve AÖF sınavlarında görev alacak kişilerin alacağı sınav ücretlerini hesapladık.
 10 Temmuz 2020 00:01
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MEB, ÖSYM ve AÖF sınav görevlilerinin 2020 ikinci yarısında alacağı ücretler

Cihan DOĞAN / Memurlar.net

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Temmuz- Aralık arasını kapsayan, kamu personeli mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı.

Buna göre, 01/07/2020-31/12/2020 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,154461) olarak belirlenmiştir.

MEB ve ÖSYM yaptığı sınavlarda görevli ücretlerini belirlerken bu katsayıyı kullanmaktadır.

NOT: Hesaplama %15 vergi dilimine göre yapılmıştır.

MEB SINAV ÜCRETLERİ

2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için; Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir:

GÖREV ADI

UYGULANACAK GÖSTERGE

MEMUR MAAŞ KATSAYISI

(01 TEMMUZ -31 ARALIK)

(BRÜT ÜCRET)
MAAŞ KATSAYISI X GÖSTERGE

(NET ÜCRET)
BRÜT MİKTAR X 0,84241

BİNA YÖNETİCİSİ

1900

0,154461

293,4759

247,22

BİNA YÖNETCİ YARDIMCISI

1700

0,154461

262,5837

221,20

SALON BAŞKANI

1650

0,154461

254,8606

214,70

GÖZETMEN

1600

0,154461

247,1376

208,19

YEDEK GÖZETMEN

1200

0,154461

185,3532

156,14

YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN

2000

0,154461

308,922

260,23

AÖF SINAV ÜCRETLERİ

2020 yılı için sınav görevli ücretleri:

Salon Başkanı

100 TL

Gözetmen

90 TL

NOT: 2020 yılı için sınav görevli ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır.

ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ

2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için ÖSYM sınav ücretleri şu şekildedir:

GÖREV ADI

UYGULANACAK GÖSTERGE

MEMUR MAAŞ KATSAYISI

(01 TEMMUZ -31 ARALIK)

(BRÜT ÜCRET)
MAAŞ KATSAYISI X GÖSTERGE

(NET ÜCRET)
BRÜT MİKTAR X 0,84241

BİNA SINAV SORUMLUSU

3000

0,154461

463,383

390,36

BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI

2000

0,154461

308,922

260,23

BİNA YÖNETİCİSİ

2000

0,154461

308,922

260,23

BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISINA

1800

0,154461

278,0298

234,22

SALON BAŞKANI

1800

0,154461

278,0298

234,22

GÖZETMEN

1500

0,154461

231,6915

195,18

YEDEK GÖZETMEN

1200

0,154461

185,3532

156,14

YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN

2000

0,154461

308,922

260,23
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