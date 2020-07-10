MEB, ÖSYM ve AÖF sınav görevlilerinin 2020 ikinci yarısında alacağı ücretler

Cihan DOĞAN / Memurlar.net

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Temmuz- Aralık arasını kapsayan, kamu personeli mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı.

Buna göre, 01/07/2020-31/12/2020 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,154461) olarak belirlenmiştir.

MEB ve ÖSYM yaptığı sınavlarda görevli ücretlerini belirlerken bu katsayıyı kullanmaktadır.

NOT: Hesaplama %15 vergi dilimine göre yapılmıştır.

MEB SINAV ÜCRETLERİ

2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için; Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir:

GÖREV ADI UYGULANACAK GÖSTERGE MEMUR MAAŞ KATSAYISI (01 TEMMUZ -31 ARALIK) (BRÜT ÜCRET)

MAAŞ KATSAYISI X GÖSTERGE (NET ÜCRET)

BRÜT MİKTAR X 0,84241 BİNA YÖNETİCİSİ 1900 0,154461 293,4759 247,22 BİNA YÖNETCİ YARDIMCISI 1700 0,154461 262,5837 221,20 SALON BAŞKANI 1650 0,154461 254,8606 214,70 GÖZETMEN 1600 0,154461 247,1376 208,19 YEDEK GÖZETMEN 1200 0,154461 185,3532 156,14 YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN 2000 0,154461 308,922 260,23

AÖF SINAV ÜCRETLERİ

2020 yılı için sınav görevli ücretleri:

Salon Başkanı 100 TL Gözetmen 90 TL

NOT: 2020 yılı için sınav görevli ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır.

ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ

2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için ÖSYM sınav ücretleri şu şekildedir: