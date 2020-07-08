CHP'liler nükleer,termik, rüzgar,HES hatta Jeotermal enerjiye bile karşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelindeki 52 adet hidroelektrik santralini aynı anda hizmete açtı. CHP ise Türkiye'ye güç veren yatırımları protesto ederek yine şaşırtmadı. Akkuyu'da nükleer santrale karşı çıkan ana muhalefet, Çanakkale'de rüzgar, K.Maraş'ta termik, Aydın'da jeotermal, Rize ve Van'da ise hidroelektrik enerjisine karşı. Projeleri durdurmak için odalarla birlikte davalar açan CHP'liler, bir yandan da çeşitli yerlerde gösteriler düzenliyor.

1 İlk hedefimiz Akkuyu!

Mersin'in Gülnar ilçesinde Türkiye'nin ilk nükleer elektrik santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Tesiste 4 adet yeni nesil Rus tasarımı reaktöre sahip güç ünitesi bulunuyor. Akkuyu NGS, Yap-Sahip Ol-İşlet modeliyle de nükleer sanayi dünyasındaki ilk olma özelliği taşıyor. Projeye CHP yönetimi karşı çıkıyor. Yaklaşık 16 bin kişiye iş kapısı olacak olan santral için CHP yönetimi ve milletvekilleri şu ana kadar çok sayıda eylem düzenledi.

2 Durdurun şu inşaatı

Projenin durdurulması için imza kampanyaları ve sokak eylemleri düzenleyen CHP'li yöneticiler son bir haftadır da kara propaganda yarışına girdi. Sakarya'da havai fişek fabrikasında yaşanan patlamayı kullanarak nükleer santrale karşı çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu fabrikadaki patlamalara göz yumanlar, bugün, bu ülkede nükleer reaktör inşa ettiriyorlar, bir de işletecekler" diyor. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise çevreci hassasiyetleri istismar ederek santral inşaatının fotoğraflarını servis edip o bölgenin 'çöle dönüştüğü' iddiasını savunuyor ve "Bu inşaatı durdurun" çağrısında bulunuyor.

Fatih Özer