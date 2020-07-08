Normalleşme süreci başladı, maya ve un rafta kaldı
|08 Temmuz 2020 18:33
|Yazdır
Trendbox'un verilerine göre Türkiye'de koronavirüs vakasının açıklandığı ilk gün olan 11 Mart itibarıyla bakkallardan sırasıyla en çok kolonya, el temizleyici, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı gibi temizlik ürünleriyle un, makarna, konserve balık, hazır çorba gibi uzun süre dayanabilecek ve daha çok evde yapılabilecek gıdalar satın alındı.
Pandemi sürecinin uzaması ve evde kalınan sürenin artışıyla mart ve nisan ayında alışveriş sepetinin vazgeçilmezi maya ve un oldu. Nisan ayının son haftasında ise stok yapılan kolonya, el dezenfektanları, makarna ve tuvalet kağıdı kategorilerinde düşüş başladı. Sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği ve ramazan ayının başladığı mayıs ayında kahvaltılık ürünler ve atıştırmalıklar ön plana çıktı.
1 Haziran normalleşme dönemiyle de alışverişte eskiye dönüş başladı. Hazır çorbalar, hamur ve pasta malzemeleri, un, maya, margarin ve süt ürünlerinde son üç aya göre yüzde 16 oranında azalma görülürken, gazlı içecekler, gofretler, kekler, çikolatalar ve maden suları ürünlerinde ise yüzde 46 oranında artış yaşandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Pandemi döneminde bisiklete olan ilgi artınca fiyatlar da katlandı
08 Temmuz 2020 08:56
|Muhafazakar konsept değişti, tatilci mağdur oldu
08 Temmuz 2020 08:21
|Pandemi süreci sonrası tüketici kral oldu
07 Temmuz 2020 09:31
|Türkiye'de yaklaşık 4 milyar dolarlık 52 projenin yatırım kararı alındı
05 Temmuz 2020 11:33
|'Sosyal medya şirketleri Türkiye'ye bir sandalye bile koymak istemiyor'
05 Temmuz 2020 07:20
|Kurbanlıklar görücüye çıktı, 'değnekle pazarlık' başladı
04 Temmuz 2020 13:59
|Kasap, market villa kiralıyor
04 Temmuz 2020 08:50
|Fırıncılar ekmeğe zam istiyor
03 Temmuz 2020 06:50
|İnternet kafeler sinek avlıyor
02 Temmuz 2020 18:41
|MB: İş ilanları arttı, istihdam imkanları iyileşti
02 Temmuz 2020 14:44