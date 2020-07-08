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Devletin 'Ziraat'ı herkese yetişti

KOBİ'lerden esnafa, çiftçiden çalışana ve emekliye kadar bütün vatandaşlar, Ziraat Bankasının devreye aldığı uzun vadeli, uygun oranlı finansman paketleriyle hayata tutundu
 08 Temmuz 2020 07:30
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Devletin 'Ziraat'ı herkese yetişti

İlk temelleri 1863 yılında atılan ve 1888 yılında zorda kalan çiftçiye umut olarak kurulan Ziraat Bankası, pandemi döneminde de çiftçiden emekliye tüm kesimlere desteğini sürdürdü. Yüz milyonlarca lira destekle Ziraat Bankası, bu süreçte birçok uygulamaya imza attı. Ziraat Bankası, kamu bankaları tarafından verilen Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi paketlerinde öncü oldu. Pandemi süreci başında binlerce krediye erteleme imkanı getirildi. Bankanın imza attığı uygulamalardan bazıları şöyle:

BORÇLARA FİNANSMAN

Banka, çiftçilerin birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını tek seferde kapatması için uygun faizli kredi imkanı sundu. Böylece çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları elektrik ve su nedeniyle biriken borçlarını uygun şartlarda ödeyebilmeleri sağlandı. Gıda arzı güvenliğinin her zamankinden daha çok ön plana çıktığı pandemi sürecinde, bu uygulamanın, Türkiye'deki tarımsal üretimin aksamaması adına önemli adım olduğu vurgulanıyor.

HAYVANCILIĞA KATKI

Ziraat Bankası, büyükbaş dişi hayvanların kesilmesini önlemek ve damızlık hayvan ithalatını azaltabilmek amacıyla; Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Aydın, Afyonkarahisar, Burdur, Niğde il birlikleri ile iş ortaklığı yoluna gitti. Üreticilere, ka-pasite fazlası veya bakamayacaklarını düşündükleri dişi hayvanlarıyla ilgili üç alternatif sunuldu. Bu kapsamda üretici; dişi buzağıyı gerçek değerinden satabilecek, küçük hayvanı peşinata saydırıp yetişkin olanı alabilecek veya yine küçük hayvanını emanet bırakacak, yetiştiğinde geri alabilecek.

TURİZMDE KOLAYLIK

Ziraat Bankası, normalleşme sürecinde bir önemli adımı da turizm sektörüne yönelik atmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya işletmeleri için KGF teminatlı destek kredisi hayata geçirilmişti. İşletmeler, harcamalarının karşılanmasını amaçlayan altı aya kadar ödemesiz, en fazla 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı krediden, cirolarına bağlı olarak değişen tutarlarda faydalanabiliyor.

Toplam kredilerin yüzde 20'sini verdi

Türkiye'nin farklı şehirlerinden bin 307 kişinin katılımı ile yapılan araştırmada Ziraat Bankası, yüzde 24,5 oranla, tercih edilen bankalar arasında ilk sırada yer aldı. Hem ülke bilançosunu hem de müşteri ihtiyaç ve memnuniyetini ön planda tutan banka; Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulunmuştu. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bu yılın başında yaptığı açıklamada "Sektörün TL kredi stoğundan aldığımız pay yaklaşık yüzde 20 seviyesindedir. Bu da kullandırılmış olan her 5 TL kredinin yaklaşık 1 TL'sini, Ziraat Bankasının sağlamış olduğunu göstermektedir" demişti. Bugün toplam kredilerin 3 trilyon TL olduğu dikkate alındığında, Ziraat'ın piyasaya desteği, yaklaşık 600 milyar TL'ye denk geliyor. Banka yakın zamanda, ikinci el araç satımında, taşıtların problemsiz şekilde el değiştirmesini sağlayan "Güvenli Ödeme Sistemini" de uygulamaya almıştı. Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi ile entegre olarak çalışan söz konusu sistem sayesinde, bu kapsamda gerçekleştirilen işleme ilişkin tutarların ödenmeme riski ortadan kaldırılmıştı. Bir yandan dolandırıcılık girişimleri diğer yandan tarafların nakit taşıma zorunluluğu önlendi.
Memurlar.Net
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