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Türkiye dünyanın yatırım radarında

'Yeni normal', Türkiye'yi Avrupa başta olmak üzere yatırım ve tedarik odağında üst sıralara taşıyor. Yabancıların gayrimenkulden tarım ve tekstile kadar Türkiye'de satın alma ve birleşme arayışları var.
 08 Temmuz 2020 07:40
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Türkiye dünyanın yatırım radarında

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Koronavirüs salgını sürecinde ticarette daralmalar, ihracatta kapanan kapılar ülkeleri riski dağıtmak için yakın coğrafyalarla çalışmaya ve daha butik üretimlere yönlendiriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin, coğrafi avantajı ve dünya çapında tanınan üretim anlayışıyla yatırımın ve tedariğin önemli bir merkezi olacağı öngörülüyor.

Gayrimenkul ve tarım

Ünlü & Co Kurumsal Finansman Direktörü Zeynep Koçak, Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisinin stratejik yatırımcılar tarafında arttığını söyledi. Koçak, Türkiye'nin doğusundan gelen ilginin daha çok Türkiye'ye ve dolaylı olarak başta Avrupa olmak üzere Türkiye'nin çevresindeki ülkelere girip yeni pazar yaratma ve pazar payı kazanmayı hedeflediğini kaydetti.

Koçak, "Batı'dan gelen ilgiye baktığımız zaman, Kovid-19 salgını ile birlikte özellikle tedarik güveliği ve tedarikçi çeşitlendirme amaçlı arttığını görüyoruz. Batılı şirketler özellikle Türkiye'nin ve ihracatının kuvvetli olduğu sektörlerde; gıda, ambalaj, sanayinin belirli alt kolları, madencilik gibi... İrili ufaklı satın almalarla, 1.8 milyarlık Zynga-Peak games işlemi hariç, 3 - 4 milyar dolar seviyesinde birleşme ve satın alma işlemi tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Mars Investment'ın Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Bucak ise, yabancıya vatandaşlık hakkının Türkiye'yi dünya gayrimenkul pazarının liderlerinden biri yaptığını belirtti. Bucak, Türkiye'nin bugüne kadar yabancıdan toplam 6 milyar dolarlık bir talep aldığını hatırlatırken, bu yatırımın 5 yıllık periyotta kademeli olarak 20 milyar dolara çıkacağını öngördüklerini söyledi. Bucak, şöyle konuştu:

"Türkiye'de konut projesi geliştirmek isteyen 4 farklı yabancı yatırımcı ile görüşüyoruz. Bunlardan biri 5 milyon dolarlık inşaat yatırımı planlıyor. Bir diğer portföyümüz ise 15 milyon dolarlık yatırımla konut projesi yapmaya hazırlanıyor. Diğer inşaat planlarını da topladığımızda yaklaşık 40 milyon dolara tekabül ediyor. Türkiye'nin verimli toprakları, Körfez ülkelerinin radarına girdi. Yabancı yatırımcılarla tarım sektörüne 15 milyon dolarlık bir yatırım planlaması yapıyoruz. Şanlıurfa, Adana ve Aydın'da tarım arazileriyle ilgileniyorlar."

Orta ve uzun vade önemli

Haziranda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Özellikle tarım ürünlerinde Türkiye'ye olan ilgi artarak sürüyor. Ülke olarak avantajlı konumdayız. Kovid-19'un da etkisiyle yeni bir dünyaya başlarken, orta ve uzun vadede Türkiye'nin çok önemli işler başaracağını düşünüyoruz. Tarım ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilerek bu avantajın kullanılması çok önemli. Katma değerli olarak bu süreci kendimize döndürmemiz lazım" dedi.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder ise, "Birçok ülkeden, özellikle tedarik zincirlerinde çeşitlendirme yapmak isteyen firmalardan olumlu dönüşler alıyoruz. Ülke olarak bu süreci doğru yönetmemiz ihracatın geleceği açısından çok önemli" diye konuştu.

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