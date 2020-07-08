Bahçeli'nin 23 yılı kitap oldu
|08 Temmuz 2020 07:59
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Ege Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin, "Türk Siyasetinde Toplumsal Vicdan Liderliği: Devlet Bahçeli Modeli" adlı kitapta, Devlet Bahçeli'nin Türk halkı ile olan iletişimini, toplumsal vicdan modeli ile anlattı.
Bahçeli'nin 23 yıllık genel başkanlığının dönüm noktalarını, halk ile kurduğu iletişim bağlamında irdeleyen Gültekin kardeşler, özgün bir siyasal iletişim modeli sundu. Kitabı, Bahçeli'nin, MHP Genel Başkanlığı'na seçildiği 6 Temmuz 1997'nin 23'üncü yıl dönümü için özel olarak hazırlayan Gültekin kardeşler, daha önce de Bahçeli'nin siyasal liderliğini anlatan; 1'i İngilizce olmak üzere, 4 kitap hazırlamıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın takdim yazısını hazırladığı kitap, 3 bölüm ve 300 sayfadan oluşuyor.
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