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Patlamada ölenin ailesine milyonluk dava

Sabıkalı fabrikada 6 yıl önce ölen Yılmaz Şapoğlu'nun eşi, 10 bin TL'lik dava açtı. Fabrika sahiplerinin ev ve maaş teklifini de geri çevirdi. Ancak şirket zarara uğradığı gerekçesiyle 1.8 milyon liralık karşı dava açtı.
 08 Temmuz 2020 08:02
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Patlamada ölenin ailesine milyonluk dava

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Sakarya'da geçtiğimiz cuma patlayan Büyük Coşkunlar Piroteknik Kimya Sanayi Havai Fişek Fabrikası'nın sahiplerinin daha önceki patlamada ölen işçilerine zarara uğradıkları gerekçesiyle dava açtıkları ortaya çıktı. Mimli fabrikada 2014 yılındaki patlamada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Yılmaz Şapoğlu yağmur oluklarını yapmak için çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada Şapoğlu, enkaz altında kalarak can verdi. Bu sırada eşi Nevin Şapoğlu (43), dördüncü çocuklarına hamileydi. Talihsiz kadın, eşini kaybettikten beş gün sonra kızı Zeynep'i erken doğumla dünyaya getirdi. Fabrikanın sahipleri taziyeye bile gitmeyince Nevin Şapoğlu, 10 bin TL'lik tazminat davası açtı. Davayı geri çekmeleri karşılığında kendisine rüşvet teklif edildiğini belirten Nevin Şapoğlu, o süreci Milliyet'e anlattı.

Ev, maaş teklifi

"Dört çocuğumu hayvancılık yaparak tek başıma büyüttüm. Kızım Kübra, Anadolu Üniversitesi'nde öğretmenlik, Ceyda Cerrahpaşa'da hemşirelik okuyor. Coşkunlar ailesi bizimle hiç ilgilenmedi. Ben de 2014 yılında dava açtım. Dava süreci başladığında şirket, bir-iki kadın işçiyle haber gönderdi. 'Bir tane ev alalım, maaş bağlayalım, çocukların eğitim hayatını karşılayalım, davayı geri çekin' dediler. Davayı geri çekmedim. Bir sene sonra 2015 yılında karşı dava açtılar. Üç ay çalışmadıklarını, üretim yapamadıkları için zarara uğradıklarını söylediler.

Doğmayandan istemişler

Halbuki patlamadan sonra tekrar üretime devam ettiler. İstedikleri parayı (1.8 milyon TL) görünce çok şaşırdım ve sinirlendim. Babası öldüğünde kızım Zeynep daha doğmamıştı. Onun adını bu belgelerde görünce çok kötü duygulara kapıldım. Benden, dört çocuğumdan ve eşimin üç kardeşinden tazminat talebinde bulunmuşlar. Sonuna kadar bu davamın arkasındayım."

Ailenin avukat Mehmet Şener de, "Nevin Şapoğlu, 10 bin TL'lik dava açtı. Daha sonra bilirkişi, 280 bin TL ödenmesine karar verdi. Fabrika da kardan mahrum kaldıkları için dava açtı. Şu an bilirkişi raporu bekleniyor" dedi.
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