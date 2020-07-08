WhatsApp'ta 'çapraz sohbet' dönemi

1.5 milyar aktif kullanıcısı ile dijital dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bir kez daha yeni özelliği ile gündemde.

Android Police'te yer alan habere göre, sosyal medya devi, WhatsApp ve Facebook Messenger için çapraz sohbet desteği özelliği için çalışmalara başladı.

Söz konusu özellik sayesinde bir Facebook Messenger kullanıcısı, kolaylıkla başka bir WhatsApp kullanıcısı ile iletişim kurabilecek.

Bu özelliğin kullanıcılara bir zorunluluk mu ya da opsiyon olarak mı sunulacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

2019'da Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın birbirine entegre edileceğini söylemişti.

Zuckerberg, bu açıklamasında söz konusu proje için bir tarih vermekten kaçınmıştı.