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Huzurevinde salgına çifte soruşturma

COVID-19 salgını nedeniyle geçen nisan ayında Eskişehir'deki Hacı Süleyman Çakır Huzurevi Yaşlı ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 10 yaşlı vatandaşın hayatını kaybettiği iddiasıyla, dönemin Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, yardımcısı ve huzurevi müdürü hakkında idari soruşturma başlatılarak, görevden alındığı ortaya çıktı.
 08 Temmuz 2020 08:15
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Huzurevinde salgına çifte soruşturma

Huzurevinde salgına çifte soruşturma

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: COVID-19 salgını nedeniyle geçen nisan ayında Eskişehir'deki Hacı Süleyman Çakır Huzurevi Yaşlı ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 10 yaşlı vatandaşın hayatını kaybettiği iddiasıyla, dönemin Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, yardımcısı ve huzurevi müdürü hakkında idari soruşturma başlatılarak, görevden alındığı ortaya çıktı.

Aynı huzurevinde görev yapan babası Sadık Kaya'nın COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia eden kızı Merve Erdoğan da üç isim hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine, 3 yönetici hakkında soruşturma başlatıldı. Eskişehir Valiliği de şüpheliler hakkında idari soruşturma başlatarak, görevlerinden aldı.
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