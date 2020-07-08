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Muhafazakar konsept değişti, tatilci mağdur oldu

Yüzlerce kişi, Bodrum'daki bir otel için rezervasyon yaptırdı. Acente üzerinden ödemelerini yapan kişiler, konaklayacakları otel ile temasa geçtiklerinde gerçeği öğrendi.
 08 Temmuz 2020 08:21
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Muhafazakar konsept değişti, tatilci mağdur oldu

Hürriyet Ekonomi'nin haberine göre: Otelin isminin ve muhafazakar konseptinin değiştiğini öğrenen mağdurlar, ödedikleri paranın peşine düştü. Suçlamaların odağındaki otel sahibi ise acentanın kendilerini de dolandırdığını iddia etti. Bir kısmı yurtdışında yaşayan yüzlerce kişi, muhafazakar ailelerin tatillerini yapabildikleri The Qasr Bodrum Otel'e rezervasyon yaptırdı. Ödemeler, otelin pazarlamasını yapan Arel Org. Dan. Tur. şirketine yapıldı. Tatilciler, iç turizmin başlaması ile birlikte rezervasyon yaptırdıkları otel ile temasa geçti. Ancak aldıkları yanıt ile şaşkına uğradılar. Otelin adı değiştiği gibi konsept de değişmişti. Otelde alkollü içki satışlarının da yapıldığı mekanlar da bulunuyordu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Anılan otelde tatil yapamayacaklarını düşünen tatilciler bu kez yaptıkları ödemenin iadesini istese de sonuç alamadı. Otelin sahibi M. V. E., konu ile ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Otelimizin pazarlamasını yapan Arel isimli firma, haberimiz olmadan çok sayıda kişiden para toplamış. Otelde konseptin değiştiği bilindiği halde bu satışlar yapılmış. Biz de, bu firmanın sahibi Taner A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Alacak davamız ise sürüyor. İcra takibi için acentenin adresine gidildiğinde ise, iş yerinin boşaltıldığı gördük. Şirket hakkında TÜRSAB'a da şikayette bulunduk. Bu firma bizim dışımızda başka bir grubu daha 4-5 milyon lira dolandırmış" diye konuştu. Suçlanan acente Arel Organizasyon'a ise ulaşılamıyor. Telefon numaraları yanıt vermeyen şirketin geçen Mayıs ayında el değiştirdiği anlaşıldı. Şirket sahibi Taner A., sahibi olduğu tüm hisseyi Ankara Mamak'ta yaşayan Kasım C.'ye devretti. Tartışmaların odağındaki oteli yeni isim ve yeni konsepti ile işleten firmasın sahibi ise "Ortada bir mağduriyetin olduğu doğru. Ancak, bu durumun bizimle hiçbir ilgisi yok. Biz yine de insanların mağdur olmamaları adına kendilerine yardımcı oluyoruz. Otelde konaklamak isteyen ailelere kapımız sonuna kadar açık. Ancak, tüketicilerin ödedikleri paralarının iadesinin bizimle ilgisi yok" dedi
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