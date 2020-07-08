Sakarya'da dolmuşta maske kavgası kamerada
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir vatandaş bindiği dolmuşta şoförün ve bazı yolcuların maske takmadığını görünce uyarmak istedi ama aldığı tepki sonrasında sözlü tartışma yaşandı.
|08 Temmuz 2020 08:55
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir dolmuşta meydana gelen olayda koronavirüs tedbirleri maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı.
GELEN TEPKİLER KARŞISINDA ŞOKE OLDU
Bu kapsamda bir yolcu bindiği dolmuşta şoför ve bazı yolcuların maske takmadığını görünce uyarmak istedi. Uyarı sonrasında maske takmayan kişiler tarafından tepki görünce şoke oldu.
Maske takmaları konusunda uyarı yapan vatandaş o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
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