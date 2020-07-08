Bilim Kurulu Üyesi, virüse yakalanmada iki kan grubuna dikkat çekti
|08 Temmuz 2020 09:01
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kovid-19 ve kan grupları ilişkisine dair çarpıcı sözler dile getirdi.
Kara, "A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına
sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda
da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar" dedi.
Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kan grupları ilişkisine dair bir paylaşım yaptı.
Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar.
Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat."
COVID-19 kan grupları ilişkisiAtes Kara (@AtesAtesKara) July 7, 2020
A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar.
Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat pic.twitter.com/OsEGKCCh4x
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