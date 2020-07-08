FETÖ'nün avukat ve polis yapılanmasına darbe: 24 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürttüğü çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; 12'si Bylock kullanıcısı, 12'si de aleyhlerinde beyan, teşhis, Bankasya artan hesap, örgütsel fişleme gibi deliller bulunan İzmir Barosu'na kayıtlı 1 avukat, Bursa Barosu'na kayıtlı 1 avukat, KHK ile ihraç 2 Emniyet Müdürü, 2 ihraç Komiser yardımcısı, 2 ihraç Polis Başmüfettişi, 3 ihraç Polis memuru, 2 görevde öğretmen, 1 adliyede görevli zabıt katibi, diğerleri de özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 24 şüpheliyi yakalamak için operasyon düğmesine basıldı

İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Nevşehir illerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah operasyon gerçekleştirilmiştir.

PKK'YA OPERASYON

Ayrıca Başsavcılıkça PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında da yine bu sabah İzmir ve ilçelerinde 5 şüpheliyi yakalamak amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.