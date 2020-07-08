FETÖ'nün avukat ve polis yapılanmasına darbe: 24 gözaltı
|08 Temmuz 2020 09:07
|Yazdır
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürttüğü çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; 12'si Bylock kullanıcısı, 12'si de aleyhlerinde beyan, teşhis, Bankasya artan hesap, örgütsel fişleme gibi deliller bulunan İzmir Barosu'na kayıtlı 1 avukat, Bursa Barosu'na kayıtlı 1 avukat, KHK ile ihraç 2 Emniyet Müdürü, 2 ihraç Komiser yardımcısı, 2 ihraç Polis Başmüfettişi, 3 ihraç Polis memuru, 2 görevde öğretmen, 1 adliyede görevli zabıt katibi, diğerleri de özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 24 şüpheliyi yakalamak için operasyon düğmesine basıldı
İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Nevşehir illerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah operasyon gerçekleştirilmiştir.
PKK'YA OPERASYON
Ayrıca Başsavcılıkça PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında da yine bu sabah İzmir ve ilçelerinde 5 şüpheliyi yakalamak amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Arda Turan'a FETÖ soruşturmasında ikinci kez takipsizlik kararı
08 Temmuz 2020 17:06
|FETÖ'nün 'Hizmet hattına' operasyon: 12 İKM gözaltında
08 Temmuz 2020 14:36
|MSB: PKK'nın Suriye'deki faaliyetlerine izin verilmeyecek
08 Temmuz 2020 14:30
|Akın Öztürk'ün emir astsubayına 15 yıla kadar hapis istemi
08 Temmuz 2020 14:28
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
08 Temmuz 2020 13:39
|Gaziantep'te FETÖ'nün gaybubet evleri'ne operasyon: 9 gözaltı
08 Temmuz 2020 12:53
|Van merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
08 Temmuz 2020 12:43
|Şanlıurfa'da terör operasyonu: HDP'li Başkan dahil 13 gözaltı
08 Temmuz 2020 11:39
|Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde PKK'lı 7 terörist yakalandı
08 Temmuz 2020 11:10
|FETÖ'nün 'Malezya imamı'na 22,5 yıla kadar hapis istemi
08 Temmuz 2020 11:10