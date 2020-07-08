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Başkentte tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
|08 Temmuz 2020 09:11
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Özelçi'nin (52) kullandığı Ankara'dan İstanbul'a gıda malzemesi götüren 06 AAJ 136 plakalı tır, Ciğir Mahallesi'nde, D-750 kara yoluna çıkmak isteyen Şükrü Polat Afşar (36) idaresindeki 06 E 9990 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Afşar ile otomobildeki Şahin Gültekin (36) hayatını kaybetti, Ünal Can Ceylan yaralandı.
Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yaklaşık 30 metre sürüklendi.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı Ceylan ise Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
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