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ABD'den koronavirüse karşı 1.6 milyar dolarlık aşı yatırımı

ABD'nin Maryland eyaletinde faaliyet gösteren Novavax ilaç şirketi ile ABD hükumeti arasındaki anlaşmaya göre, ABD hükumeti 100 milyon doz aşı için şirkete 1.6 milyar dolar ödeyeceğini açıkladı.
 08 Temmuz 2020 09:19
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ABD'den koronavirüse karşı 1.6 milyar dolarlık aşı yatırımı

Amerika Birleşik Devletleri koronavirüs aşı çalışmaları için yatırım yapmaya devam ediyor.

Bu kez de ülke içinde faalitet gösteren Novavax isimli ilaç şirketine koronavirüs aşısını üretme amacıyla 100 milyon doz aşı için 1.6 milyar dolar ödeyecek.

Anlaşmanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın yıl sonuna kadar bir koronavirüs aşısı bulma sözünü yerine getirmesi amacıyla oluşturulan ''Warp Speed'' isimli proje kapsamına yapıldığı kaydedildi.

Novavax şirketi, söz konusu bütçenin, yapılacak tüm test aşamalarını ve üretim sürecini kapsadığını belirtti.

2021'in ilk çeyreğinde 50 milyon insan için 100 milyon doz stok taahhüt edildi

ABD hükümeti ile sağlanan anlaşma gereği, yıl sonuna kadar beklenen klinik denemelerin sonuçlarını beklemeden aşı üretimine başlayabileceklerini ifade eden şirket, koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğunun onaylanması durumunda da, 2021'in ilk çeyreğinde 50 milyon insan için 100 milyon doz stokuna ulaşılmasını taahhüt etti.

Novavax yöneticisi Stanley Erck de gelecek hafta birinci faz testlerin başlayacağını, üçüncü faz insanlı deneylere de ekim ayında odaklanılacağını açıkladı.

ABD Sağlık Bakanı Alex M. Azar ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ''Novavax'ın Warp Speed operasyonunun, aşı çeşitlendirme portföyüne eklenmesi, bu yılın sonunda en kısa sürede güvenli ve etkili bir aşıya sahip olma ihtimalimizi artırıyor.'' ifadelerine yer verdi.

Novavax'ın, haziran ayında, Amerikan birliklerini koronavirüse karşı korumak için Savunma Bakanlığına 10 milyon doz aşı üretme sözü verdiği ve bunun karşılığında da 60 milyon dolarlık bir kontrat imzaladığı biliniyor.

Hükümet İngiliz firmaya da 1.2 milyar dolar yardım yapmıştı

War Speed projesinin bir parçası olarak mayıs ayında, geliştirdiği aşının ekim ayında hazır olabileceğini söyleyen İngiliz ilaç firması AstraZeneca'ya da 1,2 milyar dolar federal yardım yapılmıştı.

Bunun dışında, Johnson&Johnson, Sanofi, Moderna Therapeutics ve Merck isimli 4 şirket daha Amerikan hükümetinden aşı için federal yardım alan şirketler arasında bulunuyor.
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