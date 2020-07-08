KPSS 2020/9 ile Meteorolojiye 9 personel alınacak
|08 Temmuz 2020 10:04
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ÖSYM, KPSS 2020/9 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 8 mühendis, 1 mimar alınacak
KPSS-2020/9 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2020/9 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 08 - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 13 Temmuz 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/9 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2020/9 Tercih Kılavuzu
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