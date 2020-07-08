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Milyonluk vurgun yapan kuyumcu da FETÖ'cü çıktı

Diyarbakır'da çok sayıda emniyet ve yargı mensubu, mülki idare amiri başta olmak üzere çok sayıda kamu çalışanı ile esnafların paralarını alarak, "Size kar payı vereceğiz" diyerek milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Zerya Kuyumculuk sahibinin evinde çok sayıda FETÖ'nün F serisi 1'er doları çıktı
 08 Temmuz 2020 10:03
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Milyonluk vurgun yapan kuyumcu da FETÖ'cü çıktı

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre Diyarbakır'da çok sayıda emniyet ve yargı mensubu, mülki idare amiri başta olmak üzere çok sayıda kamu çalışanı ile esnafların paralarını alarak, "Size kar payı vereceğiz" diyerek milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Zerya Kuyumculuk sahibi Zülfikar Ortaç Adana'da polisin nefes kesen bir operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Diyarbakır'a getirilen Ortaç tutuklandı.

Saadet zinciri modeli bir sistemle mülki "Paranızı işletelim. Size banka faizinin çok üzerinde kar payı verelim" diyerek birikimlerini toplayan ve 2 yılda milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kuyumculardan Zülfikar Ortaç'ın gizlendiği evdeki kasadan çok sayıda FETÖ'nün F serisi 1'er doları çıktı.
Sabah
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