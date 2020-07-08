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Yolsuzluğu örttü Almanya'ya kaçtı

CHP'li eski Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın rüşvet dosyasını kapatan FETÖ üyesi savcı Murat Eşref Kumbaroğlu'nun firari FETÖ savcısı Zekeriya Öz gibi Almanya'ya kaçtığı ortaya çıktı
 08 Temmuz 2020 10:14
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Yolsuzluğu örttü Almanya'ya kaçtı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 4 yıldır aradığı kaçak Kumbaroğlu, Almanya'da lüks bir yaşam sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2011'de Işıklar hakkında "Rüşvet" ve "İrtikap" iddialarıyla açılan soruşturma dosyasına savcı Kumbaroğlu bakıyordu. İddiaya göre Silivri Belediyesi'nde birtakım kayıt dışı paraların bulunduğu ve bu paraların Işıklar tarafından bazı yerlere dağıtıldığı öne sürülüyordu. Soruşturma kapsamında belediyede görevli bir mühendisle bir başkan yardımcısının tanık olarak ifadeleri alındı. Başkan yardımcısı, Işıklar'ın kendisine kaynağı belirsiz bir miktar para verdiğini ve bu parayı Silivri'de yapımı devam eden resmi bir dairenin tadilatı için kullanmasını istediğini anlattı.

RÜŞVETİ ÖRTBAS ETTİ

Savcı Kumbaroğlu, soruşturmayı derinleştirmek yerine gizlilik kararı çıkartarak, dosyanın üzerini kapatmaya çalıştı. 5 yıl boyunca soruşturmayla ilgili hiçbir bir işlem yapmayan savcı Kumbaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden 40 gün önce, 5 Haziran 2016 tarihli kararname ile Silivri'den Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne atandı. FETÖ'nün darbe girişimi başarısız olunca da bir daha görev yerine gelmedi. HSK meslekten ihraç ettiği FETÖ'cü savcıyı 4 yıldır arıyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kumbaroğlu eşi ve iki çocuğuyla birlikte bir yıl daha Silivri'de yaşadıktan sonra Almanya'ya kaçtı. Almanya'daki lüks yaşamına ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşan hain Sivas'ta tutuklanan kardeşini ise tutuklandığı için tebrik eden bir mesaj yayınladı.

KILIÇDAROĞLU VE IŞIKLAR'IN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Bir paylaşımında da Işıklar'ın, oğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Faceebok'a koyduğu fotoğraflarını beğenen Murat Eşref Kumbaroğlu bir süre sonra tüm paylaşımlarını kaldırıp, hesap adını da değiştirdi. Kumbaroğlu'nun kaçısına ilişkin HSK Başmüfettişliği'nde soruşturma yürütülüyor. Almanya'ya tam olarak hangi tarihte ve nasıl kaçtığı, kaçısında ve saklanmasında kimlerin yardımı olduğu araştırılıyor. Saati 150 avroya aldığı golf dersi görüntülerini, tatil fotoğraflarını paylaştıktan sonra silen FETÖ'cünün para kaynağı da inceleniyor.

Fatih Ulaş
Sabah
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