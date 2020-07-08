Borsa güne yükselişle başladı
|08 Temmuz 2020 10:17
|Yazdır
Açılışta BIST 100 endeksi, 354,95 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 119.693,80 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,49 yükseldi. Sektör endekslerinden en fazla kazandıran yüzde 4,57 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 2,49 ile spor oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün 35 milyar liralık rekor işlem hacmi ve yüzde 0,72 değer kazancıyla günü 119.338,85 puandan tamamladı.
Analistler, dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, diğer taraftan bol likidite ortamı ve mali politikaların yatırımcı risk iştahını diri tuttuğunu söyledi.
Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 120.000 puanın direnç, sırasıyla 117.500 ve 116.000 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.Güne başlarken döviz fiyatları {Video:64415}
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
08 Temmuz 2020 18:24
|Çeyrek altın 649 TL'ye yükseldi
08 Temmuz 2020 17:50
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
08 Temmuz 2020 17:12
|Altından yeni rekor: Gramı 400 TL'yi gördü
08 Temmuz 2020 16:44
|Haziranda en çok borsa kazandırdı
08 Temmuz 2020 10:32
|Güne başlarken döviz fiyatları
08 Temmuz 2020 09:34
|Borsa 35 milyar liralık rekor işlem hacmiyle 119.000 puanı aştı
07 Temmuz 2020 18:28
|Çeyrek altın bugün de yükselişle kapattı
07 Temmuz 2020 17:43
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
07 Temmuz 2020 17:13
|Borsa, günü 118.500 sınırında tamamladı
06 Temmuz 2020 18:20