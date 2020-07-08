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BDDK: Kredi öteleme taleplerini karşılayın

BDDK açıklamasında, "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı." denildi.
 08 Temmuz 2020 10:20
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BDDK: Kredi öteleme taleplerini karşılayın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, BDDK, banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusunda 11 maddelik talimat hazırladı.

Kurum, ilgili kuruluşlardan, bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme taleplerinin karşılanmasını ve ötelenen nakit akışları için güncel piyasa koşullarına uygun fiyatlama yapılmasını istedi.

- Kredi kartı aidatlarına kolaylık

BDDK, kredi kartı aidatları için kolaylık sağlanmasını da talep etti. Bu kapsamda kredi kartı aidat tahsilatına itiraz eden müşterilerin talebi doğrultusunda tahsilatın geçici bir süreyle ertelenmesini isteyen BDDK, diğer taraftan makul ve somut gerekçeler olmaksızın kredi kartı limitlerinin kısıtlanması ve kredi kartlarının nakit çekime kapatılması gibi uygulamalar hakkında mevzuatta belirtilen kurallardan daha ihtiyati ve sıkı uygulamalara gidilmemesi gerektiğini kaydetti.

- Kredi sigortalarında etkin sorgulama ve tazmin

BDDK, ilgili kurumların Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili alt düzenlemelerine uygun hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Kurum, krediye bağlı sigorta poliçelerinde temerrüt hali gerçekleşince tazmin koşulları oluşup oluşmadığının kendiliğinden sorgulanması, varsa kredi geri ödemesinin sigorta poliçesinden kolayca karşılanmasını sağlayacak bir sistemin işletilmesine gerekliliğine işaret etti.

- Bankacılıkta 60 yaş üstü ve emeklilere kolaylık

Kaynaklara göre, BDDK'dan bankalara giden yazıda, "Emekli aylığı alan ve/veya 60 yaşın üzerindeki müşterilerin sık dışarı çıkamamalarından mütevellit ATM'den tek seferde aylıklarını çekebilmeleri, şubelerden ve çağrı merkezlerinden hızlı ve yeterli hizmet almalarının sağlanması, emekli aylıklarını alan müşterilerin aylıklarını almak istedikleri bankalarının değiştirilmesinde fiili engellerin kaldırılması ve taleplerin şikayete mahal verilmeksizin zamanında yerine getirilmesi, 60 yaş üstü emeklinin şubelere gitmeye icbar edilmemesi (kart teslimi dahil) gerekli görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

- Salgın döneminin başında bankalara talimat verilmişti

BDDK, bankalar ve banka dışı mali kuruluşlarla ilgili müşterilerden gelen taleplerin düzenli olarak takip edildiğini ve verilen talimata uygun hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kurum, 20 Mart'ta bankalara gönderdiği talimatla Kovid-19 salgını döneminde bankaların müşterilere kolaylık sağlamasını istemiş, iş dünyası ve vatandaşların salgın dönemini en az hasarla atlatabilmesi için 50'ye yakın tedbiri hayata geçirmişti.
Anadolu Ajansı
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