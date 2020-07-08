İstanbul'da PKK'dan gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı
İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
|08 Temmuz 2020 10:37
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İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 30 Haziran'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına ilişkin yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının terör örgütü adına Esenyurt'ta bir marketi kundaklama anları yer alıyor.
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