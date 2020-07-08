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Adana'da FETÖ'nün 'küçük bölgecisi' hakkında hapis istemi

Adana'da, FETÖ/PDY'nin sözde "küçük bölgecisi" olduğu iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
 08 Temmuz 2020 10:39
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Adana'da FETÖ'nün 'küçük bölgecisi' hakkında hapis istemi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu H.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle H.G. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, H.G'nin örgüt üyelerine emir ve talimat verebilecek konumda bulunduğu, FETÖ/PDY içerisinde en son "küçük bölgeci" olarak görev yaptığı belirtildi.

Sanığın, diğer örgüt üyeleri ile irtibatlı olduğu, FETÖ'nün sohbet adı altında düzenlediği toplantılara katıldığı, örgüte müzahir şirkette SGK kaydının bulunduğu aktarılan iddianamede, H.G'nin örgütsel faaliyetleri kapsamında "Kübra" kod adını kullandığı bilgisine de yer verildi.

İddianamede, biri kendi adına kayıtlı iki telefon hattı üzerinden ByLock kullandığının tespit edildiği belirtilen sanığın, örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya'ya para yatırdığının anlaşıldığı ifade edildi.

Sanık H.G. ise iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Anadolu Ajansı
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