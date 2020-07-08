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Dün traş ettiği müşteri, berber kalfasını öldürdü
Adana'da bir berber kalfası, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
|08 Temmuz 2020 10:50
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Adana'da bir berber kalfası, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir berberde kalfa olarak çalışan Aytekin Kıyga, henüz kimliği belirlenemeyen zanlı tarafından iş yerinde tabancayla vuruldu.
Saldırıda ağır yaralanan Kıyga, ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Kalfayı vuran şüphelinin, dün tıraş ettiği müşterilerinden biri olduğu ileri sürüldü.
Olay yerine gelen Kıyga'nın yakınları fenalaştı.
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