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Tatlıses'den 20 yaş küçük sevgili açıklaması

İbrahim Tatlıses, 'Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil
 08 Temmuz 2020 10:58
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Tatlıses, Gülçin Karakaya tartışmasına noktayı koydu

İbrahim Tatlıses, "Sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?" ifadelerini kullandı.

68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığına dair iddialar magazin gündemine düştü.

Bu iddiaların güçlenmesinde, İbrahim Tatlıses'in Gülçin Karakaya ile kameralara samimi pozlar vermesi neden oldu.

"TWITTER'IMA BAKAR, INSTAGRAM'IMA BAKAR.."

YouTube hesabı açan İbrahim Tatlıses, 'Gülçin Hanım kimdir, gelin size anlatayım.' dedi ve şöyle konuştu:

"Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil.

BANA KELEŞ SIKILDI...

Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda' demediler.

"GÜLÇİN DE SOL KOLUM, VAR MI ÖTESİ"

Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?"
Memurlar.Net
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