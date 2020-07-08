Orman yangınlarıyla mücadeleye 'teknolojik' imza

- Tarım ve Orman Bakanlığının, yangın söndürme filosunda gerçekleştirdiği teknolojik dönüşüm alevlere müdahale süresini kısaltırken, orman teşkilatının da harekat gücünü artırdı. Son olarak Gelibolu'daki orman yangınının kontrol altına alınmasında, personelin yoğun çabasıyla birlikte insansız hava araçlarının (İHA) etkin kullanılması, kapasitesi yüksek uçakların ve helikopterlerin devrede olması önemli katkı sağladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadelede, müdahale ve söndürme süresini kısaltmak amacıyla teknolojik imkanlardan üst düzeyde yararlanmaya çalışıyor.

Bu kapsamda, yangın söndürme filosu teknolojik imkanlarla destekleniyor.

Daha önce yangın söndürme faaliyetlerinde yaklaşık 4 ton su taşıyan uçaklar kullanılıyordu. Bunların yerine kapasitesi 10 ton olan uçaklardan yararlanılmaya başlandı. Kapasite artırımı, yangınların söndürülme aşamasında süre açısından büyük fayda sağladı. Bu durum, son olarak Gelibolu'daki orman yangınının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı.

Uçakların yanı sıra helikopterlerde de daha teknolojik ve su taşıma kapasitesi yüksek olanlar tercih ediliyor. Yangınlarda yönetim imkanını artıracak gece görüşlü helikopterlerin devreye girmesinin alevlerle mücadeleye ciddi katkı sağlayacağı belirtiliyor.

- İHA'lar müdahale gücünü artırdı

Orman yangınlarıyla mücadelede İHA'ların aktif olarak kullanılmaya başlanması, sahadaki başarının artmasında etkili oldu.

Yangınları tespit ve söndürme faaliyetlerinde İHA'lardan yapay zekaya kadar teknolojik imkanların devrede olması, koordinasyon açısından da farkını gösterdi.

İHA'larla geniş gözetlemeler yapılarak hem yangının boyutu daha hızlı tespit ediliyor hem de söndürme esnasında bu araçlardan elde edilen bilgilerle nokta atışı müdahale yapılabiliyor.

Özellikle gece, yangınların genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin daha net şekilde belirlenebilmesi alevlerin daha geniş sahalara yayılmasının önüne geçiyor.

İHA'larla sahadan alınan görüntülerin canlı olarak yangın yönetim merkeziyle paylaşılması, alevlere daha etkin ve hızlı müdahale imkanını güçlendirdi. Söz konusu araçların katkısı, son olarak Gelibolu'daki yangının kontrol altına alınmasında kendisini gösterdi. Yangının boyutlarına rağmen, teknolojinin imkanlarından yararlanılarak sağlanan etkili koordinasyon sahada da belirleyici oldu. 2 uçak, 20 helikopter, 118 arazöz, 20 dozer ve 510 personelin yoğun çabası, teknolojik imkanlarla birleşince yangın kontrol altına alındı.

- Hedef yangına müdahalede 10 dakikanın altına inmek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınıyla mücadelede İHA gibi tüm teknolojileri kullandıklarını, en önemli silahlarının ise orman teşkilatı olduğunu ifade etmişti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) alınacak T70 yönetim helikopterlerinin yangınlarla mücadelede personel taşıma konusunda katkı sağlayacağını vurgulayan Pakdemirli, "Tüm teknolojileri kullanıyoruz. Tabiri caizse uzay aracı hariç tüm teknolojileri kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bakanlığın aldığı kararlarla orman teşkilatı teknolojik dönüşüm yaşamasının yanı sıra personel ve araç-gereç olarak da güçlendirildi. Halen 10 bin 500 yangın işçisi, 3 bin teknik personel, 5 bin memur, 11 bin 500 yangın gönüllüsü yangınlarla mücadelede görev alıyor. Yer ekiplerinde 1072 arazöz, 281 su tankeri, 586 ilk müdahale aracı, 185 dozer, 473 diğer araç-iş makineleriyle birlikte toplam 2 bin 597 araç bulunuyor. Havadan ise 6 idari helikopterin yanında 27 yangın söndürme helikopteri ve 2 adet 10 tonluk amfibik uçak kullanılıyor.

İHA'lar, termal kameralı "drone"lar ve yangın söndürme filosunun güçlendirilmesiyle alevlere müdahale süresinin daha da kısaltılması hedefleniyor. Teknolojik dönüşüm sayesinde 2003 yılında 40 dakika olan yangına müdahale süresi 2019 yılında 12 dakikaya kadar indirildi. 2023 sonunda bu sürenin 10 dakikanın da altına çekilmesi bekleniyor.