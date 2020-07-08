Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde PKK'lı 7 terörist yakalandı
Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin yakalandığı bildirildi.
|08 Temmuz 2020 11:10
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı."
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