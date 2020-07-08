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Altından yeni rekor: Gramı 400 TL'yi gördü

Altın fiyatlarında yaşanan artış devam ediyor. Gram altın 400 lira ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken, altının onsu da 1.807 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
 08 Temmuz 2020 16:44
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Altından yeni rekor: Gramı 400 TL'yi gördü

Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak gördüğü altında fiyatlar normalleşme adımlarına rağmen yükseliyor.

Altının onsu 1.807 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu gram altın fiyatlarına da yansıdı.

Dolar/TL'de üç haftadır 6,84-6,86 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti.

8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bu sabah yeniden bu seviyeye çıkarak rekor tazeledi. Gram altın sonrasında alımların devamı ile 400 liraya ulaştı ve yeni bir rekor kırdı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla ve tüm zamanların en yüksek kapanış fiyatı olan 395,9 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 396,2 lira seviyesinde seyretti. Saat 16.39 itibariyle ise 400 lira seviyesine çıktı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 658 lira, Cumhuriyet altını da 2.619 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 1.807 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleriyle, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını görece yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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