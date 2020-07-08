1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahçesinde yolcu ve savaş uçağı olan okul

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine, yolcu uçağının ardından savaş uçağının da yerleştirilmesinin heyecanı yaşanıyor
 08 Temmuz 2020 11:28
Yazdır

- Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yolcu uçağı ve savaş uçağının ardından bir de helikopter yerleştirilmesi için girişimlerde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle bir hayırsever tarafından hibe edilen Boeing 737-400 classic tipi eski yolcu uçağının ardından lisenin bahçesine Hava Kuvvetleri Komutanlığınca hibe edilen uçuş ömrünü tamamlayan F-4 savaş uçağının yerleştirilmesinin heyecanı yaşanıyor. Öğrenciler, getirilen uçaklar üzerinde uygulamalı eğitim alıyor.

Türkiye'deki tematik liselerden biri olan okulun bahçesine bir de helikopter yerleştirilmesi için çalışmalara başlanıldı.

- "Açık hava müzesine gitme yolunda hızla ilerliyoruz"

Okul müdürü Haldun Çevik, AA muhabirine, lisenin uçak bakım alanında tematik proje okulu olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun destekleriyle okullarına üç yıl önce yerleştirilen yolcu uçağının hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü aktaran Çevik, öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığını dile getirdi.

Böylece başarılarının arttığını anlatan Çevik, "Bahçemize getirilen savaş uçağıyla, dünyada bir ilki başardık. Bahçesinde hem gerçek bir 737-400 classic tipi yolcu uçağı hem de F-4 Phantom savaş uçağı olan tek okul olduk. Açık hava müzesine gitme yolunda hızla ilerliyoruz." dedi.

- Şimdiki hayalleri helikopter

Çevik, bundan sonraki aşamada hayallerinin okula bir helikopter kazandırmak olduğunun belirterek, "Biz hayalleri kuruyor, onları gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Helikopter için girişimlerimizi başlattık. Olumlu sonuç alırsak bir helikopterin de sahibi olacağız. İnşallah bizim öğrencilerimiz, gelecekte milli ve yerli savaş uçakları, insansız hava araçları, yolcu uçakları ve eğitim uçaklarının üretiminde çalışırlar. Bizler de bu gururu yaşarız." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da yiyecek arayan ayı fotokapanla görüntülendi
06 Temmuz 2020 10:25		 Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbir' uyarısı
06 Temmuz 2020 09:04
FETÖ'den gözaltına alınan 4 akademisyen serbest bırakıldı
30 Haziran 2020 19:42		 7 ilde 1467 FETÖ sanığı hakim karşısına çıkacak
30 Haziran 2020 11:40
Çobanlıktan milli sporculuğa uzanan başarı hikayesi
30 Haziran 2020 11:19		 Türk narkotiği uyuşturucu şebekesinin peşine düştü
30 Haziran 2020 10:51
Türkiye'de kendilerini çok daha güvende hissediyorlar
30 Haziran 2020 09:55		 TRT eski başspikeri Cihangir Göker vefat etti
28 Haziran 2020 20:34
Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
26 Haziran 2020 07:15		 Polis babasının tabancasıyla intihara kalkıştı
24 Haziran 2020 19:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:13 - Yanlışlıkla tiner içen çocuk hastanelik oldu23:05 - Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor23:02 - Tarım alanları ZİHA ile havadan ilaçlanacak23:00 - 'MEB yeni bir sınav yaparak şube müdürü ataması yapmalı'22:58 - Vakıflar Genel Müdürlüğü fotoğraf yarışması düzenleyecek22:57 - Tunceli'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
22:40 - 16 ilde daha asker uğurlamasına kısıtlama22:35 - Çam ormanlarının huzur verdiği Kümbet Yaylası cezbediyor22:34 - Hakkari'ye 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılıyor22:29 - Giresun'da toplu açılış organizasyonları yasaklandı22:22 - Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye diri fay haritası acilen güncellenmeli22:21 - Sahte pırlanta tuzağına dikkat!
22:18 - Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılıyor22:16 - Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkılıyor21:58 - İstanbul'da 'drift', 'makas' ve 'hız' terörü kamerada21:56 - Vali açıkladı: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor21:54 - Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncuya hapis cezası
21:49 - WhatsApp Web sonunda beklenen özelliğe kavuştu!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, Ayasofya kararını oy birliği ile aldı
Bilim Kurulu Üyesi, virüse yakalanmada iki kan grubuna dikkat çekti
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
Altından yeni rekor: Gramı 400 TL'yi gördü
KPSS 2020/9 ile Meteorolojiye 9 personel alınacak
PTT'den 'emeklilere 60 ay vadeli kredi' açıklaması
'Bayram'da il bazında bazı kısıtlamalar getirilebilir'
Yenilenen yönetmelik sonrası arz-rica durumu
ÖSYM, EKPSS, YDS ve MBSTS için yeniden başvuru alacak
Son 3 günde en fazla ve en az vakanın görüldüğü 7 il
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mavi bebek oyunu 1
tamirat işlerinden anlayan erkek 4
gelibolu'da 450 hektarlık alanın kül olması 1
beyin yiyen amip 1
kadına şiddet 1
gram altın 2
eldiven 1
kılçık 1
Sıcaklara rağmen çay içmek 4
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
SON İLANLAR
Kemah Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alacak
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Van Ayanis Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Yalova Subel Taşımacılık 1 İşçi Alacak
Tunceli Çemişgezek Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam