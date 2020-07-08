Şanlıurfa'da terör operasyonu: HDP'li Başkan dahil 13 gözaltı
Aralarında HDP Viranşehir İlçe Başkanı Hıdır O'nun da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı
|08 Temmuz 2020 11:39
|Yazdır
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve örgüte yardım yataklık yaptıkları iddiasıyla aralarında HDP Viranşehir İlçe Başkanı Hıdır O'nun da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösteren ve örgüte yardım yataklık yaptığı iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda Viranşehir, Akçakale, Birecik ve Bozova ilçelerinde düzenlenen operasyonda aralarında HDP Viranşehir İlçe Başkanı Hıdır O'nun da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Arda Turan'a FETÖ soruşturmasında ikinci kez takipsizlik kararı
08 Temmuz 2020 17:06
|FETÖ'nün 'Hizmet hattına' operasyon: 12 İKM gözaltında
08 Temmuz 2020 14:36
|MSB: PKK'nın Suriye'deki faaliyetlerine izin verilmeyecek
08 Temmuz 2020 14:30
|Akın Öztürk'ün emir astsubayına 15 yıla kadar hapis istemi
08 Temmuz 2020 14:28
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
08 Temmuz 2020 13:39
|Gaziantep'te FETÖ'nün gaybubet evleri'ne operasyon: 9 gözaltı
08 Temmuz 2020 12:53
|Van merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
08 Temmuz 2020 12:43
|Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde PKK'lı 7 terörist yakalandı
08 Temmuz 2020 11:10
|FETÖ'nün 'Malezya imamı'na 22,5 yıla kadar hapis istemi
08 Temmuz 2020 11:10
|Adana'da FETÖ'nün 'küçük bölgecisi' hakkında hapis istemi
08 Temmuz 2020 10:39