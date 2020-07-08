MSB'den, askerlik celp ve sevk dönemi açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı 2020 Ağustos / Eylül celp ve sevk dönemleri ile igili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
|08 Temmuz 2020 12:03
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı 2020 Ağustos / Eylül celp ve sevrk dönemleri ile igili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanlığın Açıklaması:
Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır
Duyuru için Tıklayınız.
Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.https://t.co/NnHrVvNp2rT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor
08 Temmuz 2020 23:05
|Tarım alanları ZİHA ile havadan ilaçlanacak
08 Temmuz 2020 23:02
|Vakıflar Genel Müdürlüğü fotoğraf yarışması düzenleyecek
08 Temmuz 2020 22:58
|Hakkari'ye 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılıyor
08 Temmuz 2020 22:34
|Giresun'da toplu açılış organizasyonları yasaklandı
08 Temmuz 2020 22:29
|Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılıyor
08 Temmuz 2020 22:18
|Tapu'da görevde yükselme sözlü sınav tarihinde değişiklik
08 Temmuz 2020 20:57
|Mersin'de düğün saatlerine kısıtlama getirildi
08 Temmuz 2020 18:54
|Bakanlıktan 'Bebekler Nereden Gelir?' kitabıyla ilgili açıklama
08 Temmuz 2020 18:41
|12 bin liraya aldı, 90 bin lira harcadı, trafikten men edildi
08 Temmuz 2020 18:15