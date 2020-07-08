1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, 'özel çocukları' tersine kaynaştırma modeli buluşturdu

Sunuculuğunu Nurben Kendirli ile Türkiye'nin ilk sağır tercümanı Şule Denli Öztürk'ün yaptığı "Hazır mısın?" programına, görme, ortopedik, işitme ve zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile olağan gelişim gösteren öğrenciler katıldı
 08 Temmuz 2020 12:13
Yazdır
MEB, 'özel çocukları' tersine kaynaştırma modeli buluşturdu

- Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) hazırladığı "Hazır mısın?" programında, engelli ve olağan gelişim gösteren çocuklar, tersine kaynaştırma modeli ile ekranlarda ilk kez bir arada eğlenme ve öğrenme imkanına kavuştu.

"Hazır mısın?" programı, ekranlarda ilk kez görme, ortopedik, işitme ve zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile olağan gelişim gösteren öğrencileri birlikte eğlenerek öğrenecekleri bir ortamda buluşturdu.

TRT EBA TV ilkokul ve ortaokul kanallarında 40'ar dakikalık olmak üzere toplamda 16 bölümün çekimleri tamamlanan "Hazır mısın?" programına, engelli ve olağan gelişim gösteren öğrenciler, kaynaştırma eğitim modeli çerçevesinde katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğündeki özel eğitim uzmanlarının senaryosunu ve içeriklerini hazırladığı program, engelli çocuklarla olağan gelişim gösteren çocukların kaynaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

Sunuculuğunu Nurben Kendirli ile Türkiye'nin ilk sağır tercümanı Şule Denli Öztürk'ün yaptığı "Hazır mısın?" programında oyunlar, "Bilgi içerikli sorular ve zamana karşı etkinliği tamamlama" olmak üzere iki kısımdan oluştu.

Yaz tatili boyunca her hafta salı ve perşembe günleri saat 20.45'te TRT EBA TV'de yayınlanacak oyunlar, bilgi, eğlence, el becerileri ve spor alanlarında düzenlendi.

Kaybedenin olmadığı programda, etkinliklere katılan bütün öğrencilere ödül verildi.

- "Topyekun bir eğitim seferberliği içinde olduk"

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı olarak koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitime geçiş süreci ile birlikte pek çok çalışma yaptıklarını anlattı.

Bu süreci "eğitime ara verme" olarak düşünmeyip, öğrencileri eğitim öğretimden koparmadan hizmetleri devam ettirmenin yollarını aradıklarını ifade eden Gül, bu kapsamda TRT EBA TV kanallarının açıldığını, pek çok farklı programların çekiminin yapıldığını, canlı sınıfların oluşturulduğunu aktardı.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerle buluşmaların düzenlendiğini anlatan Gül, "Böylece millet olarak topyekun bir eğitim seferberliği içinde olduk." dedi.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak bu süreçte özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik pek çok içerik hazırladıklarını vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Özel eğitim öğrencilerimize yönelik TRT EBA TV kanalları için hazırladığımız 'Hazır mısın?' programı Türk televizyonları için bir ilk oldu, öğrencilerden, velilerden ve izleyicilerden büyük ilgi gördü. Özel eğitim öğrencilerimizin olağan gelişim gösteren öğrencilerimizle birlikte katılım sağladığı, bilgi, beceri, oyun ve etkinlik merkezli etkinliklerle dolu 16 bölümün çekimleri tamamlandı. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin tüm öğrencilerle kaynaşmalarını sağlamak ve sürece velileri dahil ederek farkındalık oluşturmayı ve hayatı daha da güzelleştirmeyi amaçladık. Yeni dönemde yeni programlarımızla birlikte, yeni etkinliklerimizle ve yeni içeriklerle öğrencilerimizin karşısında olacağız. Emeği geçen eğitimcilerimize teşekkür ediyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den devamsızlıktan kalan öğrenciler için yeni karar
08 Temmuz 2020 19:00		 MEB, yaz döneminde DYK kursu açacak
06 Temmuz 2020 14:44
MEB'in çalışma takvimine dair değerlendirme
05 Temmuz 2020 11:03		 'Öğretmenler bana 'Ziya öğretmen gözün arkada kalmasın' dedirtti'
03 Temmuz 2020 22:09
Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili açıklama
03 Temmuz 2020 19:13		 MEB'den genelge, Okulların açılış tarihi belli oldu
03 Temmuz 2020 17:58
MEB, formasyon ile ilgili detayları çalışıyor
03 Temmuz 2020 15:05		 MEB, formasyonun kaldırıldığını duyurdu
02 Temmuz 2020 23:19
Bakan Selçuk: Tasarım Beceri Atölyeleri meslek hayalim
02 Temmuz 2020 15:44		 MEB, EBA platformunda İngilizce yaz okulu dersleri başlattı
02 Temmuz 2020 12:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:13 - Yanlışlıkla tiner içen çocuk hastanelik oldu23:05 - Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor23:02 - Tarım alanları ZİHA ile havadan ilaçlanacak23:00 - 'MEB yeni bir sınav yaparak şube müdürü ataması yapmalı'22:58 - Vakıflar Genel Müdürlüğü fotoğraf yarışması düzenleyecek22:57 - Tunceli'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
22:40 - 16 ilde daha asker uğurlamasına kısıtlama22:35 - Çam ormanlarının huzur verdiği Kümbet Yaylası cezbediyor22:34 - Hakkari'ye 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılıyor22:29 - Giresun'da toplu açılış organizasyonları yasaklandı22:22 - Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye diri fay haritası acilen güncellenmeli22:21 - Sahte pırlanta tuzağına dikkat!
22:18 - Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılıyor22:16 - Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkılıyor21:58 - İstanbul'da 'drift', 'makas' ve 'hız' terörü kamerada21:56 - Vali açıkladı: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor21:54 - Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncuya hapis cezası
21:49 - WhatsApp Web sonunda beklenen özelliğe kavuştu!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, Ayasofya kararını oy birliği ile aldı
Bilim Kurulu Üyesi, virüse yakalanmada iki kan grubuna dikkat çekti
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
Altından yeni rekor: Gramı 400 TL'yi gördü
KPSS 2020/9 ile Meteorolojiye 9 personel alınacak
PTT'den 'emeklilere 60 ay vadeli kredi' açıklaması
'Bayram'da il bazında bazı kısıtlamalar getirilebilir'
Yenilenen yönetmelik sonrası arz-rica durumu
ÖSYM, EKPSS, YDS ve MBSTS için yeniden başvuru alacak
Son 3 günde en fazla ve en az vakanın görüldüğü 7 il
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 2
soğan 1
ennio morricone 1
güldür güldür show 2
Kan grubu 1
Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 1
Sıcaklara rağmen çay içmek 4
kadına şiddet 1
mavi bebek oyunu 1
bay yanlış 1
SON İLANLAR
Kemah Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alacak
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Van Ayanis Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Yalova Subel Taşımacılık 1 İşçi Alacak
Tunceli Çemişgezek Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam