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İki polisi yaralayan şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Antalya'da kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli, bacağından vurularak yakalandı.
|08 Temmuz 2020 12:39
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir pansiyona gelen kişi hakkında arama kaydı olduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pansiyondan çıkan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Şüphelinin, bıçakla saldırdığı iki polis memuru bacağından ve omzundan yaralandı.
Kaçmaya çalışan zanlı, silahla bacağından vurularak, yakalandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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