Gaziantep'te FETÖ'nün gaybubet evleri'ne operasyon: 9 gözaltı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik operasyonda aralarında örgütün izdivaç sorumlusu kadının da bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.
|08 Temmuz 2020 12:53
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik ByLock kullanan, Bank Asya hesabı olan, haklarında yakalama kararı bulunan ve halen örgütsel eylemlerine devam ettikleri belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Örgütün hücre evlerine yönelik 6 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün izdivaç sorumlusu kadının da bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 4 sahte kimlikle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Bir şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
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