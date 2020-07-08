'Çiçek Abbas' filmindeki minibüsü yapmak için 60 bin TL harcadı
|08 Temmuz 2020 12:58
|Yazdır
Çiftçi Ragıp Ablay, hayali olan 'Çiçek Abbas' filmindeki minibüsün bir benzerine sahip olabilmek için harekete geçti.
Filmdeki minibüsle aynı marka ve modeldeki aracı Kütahya'da bir hurdalıkta bulan Ablay, 10 bin TL karşılığında minibüsü satın aldı.
Çekici yardımıyla minibüsü Bursa'ya getiren Ablay, tamir ve modifiye işlerine başladı. Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından 'Çiçek Abbas' filmindeki minibüsün bir benzerini yaptıran Ablay, bu işlemler için 50 bin TL harcadı. Ablay, toplamda 60 bin TL harcayarak hayaline kavuşurken, minibüs ise ilçede ilgi odağı oldu.
Bu minibüsle gençlik hayalini gerçekleştirdiğini belirten Ragıp Ablay, "Minibüs gelin arabası olarak düğün ve benzeri törenlerde kullanılacak heyecan duyuyorum.
Maksadımız eş ve dostlara yardımcı olabilmek. Arkadaşlara ilginç bir düğün hediyesi de olabilir diye düşünüyorum.
Minibüs ilgi görüyor, yollarda bile durdurup fotoğraf çekenler, fotoğraf çektirenler bir hayli fazla" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yanlışlıkla tiner içen çocuk hastanelik oldu
08 Temmuz 2020 23:13
|Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye diri fay haritası acilen güncellenmeli
08 Temmuz 2020 22:22
|45 yaşındaki otomobile ilginç ilan: Yedi imam tarafından...
08 Temmuz 2020 21:40
|Çenesinde 420 gam tümör alındı, hayata yeniden döndü
08 Temmuz 2020 21:29
|Maske takılıyken de sosyal mesafe kuralına uyun
08 Temmuz 2020 20:19
|Maskesiz yakalandı, ceza kesilince kendisini tokatladı
08 Temmuz 2020 19:43
|Meteorolojiden 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı
08 Temmuz 2020 18:00
|İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün koronavirüs kaybı
08 Temmuz 2020 13:49
|15 yaşında 5 yabancı dil öğrendi
08 Temmuz 2020 12:54
|Özlem öğretmen okulda 'civciv' mesaisinde
08 Temmuz 2020 11:13