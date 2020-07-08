1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının tırlar için oluşturduğu "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" ilk olarak Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uygulanacak
 08 Temmuz 2020 13:22
Yazdır
Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tırlar için oluşturulan "Randevulu Sanal Sıra Sistemi"nin uygulanmasına ilk olarak Kapıkule Gümrük Kapısı'nda başlanacak.

Sistem sayesinde yurt dışına yük taşıyan tır sürücüleri, sınır kapısında sıranın kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek, böylece gümrük kapıları önünde bekleme yapmadan yurt dışına çıkış yapabilecek.

Şirketler de ihracat beyannamesini sistem üzerinden online dolduracak. Sistem sayesinde ihracat hızlanacak.

Randevulu Sanal Sıra Projesi, ilk olarak Kapıkule Sınır Kapısı'nda hayata geçirilecek.

Tır sürücüleri, cep telefonundan Bakanlığın web sitesine ulaşarak, sınırdan geçmek istedikleri tarihi ve saati girip randevulu sıra sistemiyle geçiş yapacak.

LED panellerde sırası gelen ilan edilecek ve şoförün cep telefonuna da mesaj gönderilecek.

Pilot uygulaması Kapıkule'de yapılacak sistem daha sonra da yine Edirne'deki bir diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli'de uygulanacak.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda sistemin kurulum çalışmalarına başlandı. Tır parkına sürücülerin online randevu alacağı makineler yerleştirildi. Uygulamanın bir haftaya kadar devreye girmesi planlanıyor.

- Tır sürücüleri geçişlerin hızlanacağını düşünüyor

Tır şoförü Cemil Derman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sistem sayesinde tırcıların sınırdan çıkış saatlerini bileceklerini ve boşuna sırada beklemeyeceklerini söyledi.

Randevulu Sanal Sıra Sistemi'ni memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Derman, "Artık sıralarda beklemeyeceğiz, çıkış saatimizi bilmiş olacağız. Ona göre işimizi bileceğiz. Sırada beklemenin önü kesilecek." dedi.

Tır sürücüsü Ahmet Korkmaz, sistemin daha önce yaşanan sıkıntıların önüne geçeceğini söyledi.

Özellikle bozulabilir mallar taşıdıklarında sıra beklemenin sorunlara yol açtığını belirten Korkmaz, "Yurt dışına çıkışlarımız daha sistemli olacak. Bozulabilir mallar taşıyoruz. Bu sistemle müşteriye ne zaman ulaşacağımızı söyleriz. Arada yaşanan sıkıntıların önüne geçeriz. Şoför arkadaşlar için çok faydalı bir sistem olacak." diye konuştu.

Sürücü Ali Altuncu da bu sistemin işe yarayacağını, teknolojinin de desteğiyle tırcıların sırada beklemeden geçiş yapacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Randevulu Sanal Sıra Projesi'nin pilot bölge olarak bu ay itibarıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nda başlayacağını açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor
08 Temmuz 2020 23:05		 Tarım alanları ZİHA ile havadan ilaçlanacak
08 Temmuz 2020 23:02
Vakıflar Genel Müdürlüğü fotoğraf yarışması düzenleyecek
08 Temmuz 2020 22:58		 Hakkari'ye 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılıyor
08 Temmuz 2020 22:34
Giresun'da toplu açılış organizasyonları yasaklandı
08 Temmuz 2020 22:29		 Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılıyor
08 Temmuz 2020 22:18
Tapu'da görevde yükselme sözlü sınav tarihinde değişiklik
08 Temmuz 2020 20:57		 Mersin'de düğün saatlerine kısıtlama getirildi
08 Temmuz 2020 18:54
Bakanlıktan 'Bebekler Nereden Gelir?' kitabıyla ilgili açıklama
08 Temmuz 2020 18:41		 12 bin liraya aldı, 90 bin lira harcadı, trafikten men edildi
08 Temmuz 2020 18:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:13 - Yanlışlıkla tiner içen çocuk hastanelik oldu23:05 - Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor23:02 - Tarım alanları ZİHA ile havadan ilaçlanacak23:00 - 'MEB yeni bir sınav yaparak şube müdürü ataması yapmalı'22:58 - Vakıflar Genel Müdürlüğü fotoğraf yarışması düzenleyecek22:57 - Tunceli'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
22:40 - 16 ilde daha asker uğurlamasına kısıtlama22:35 - Çam ormanlarının huzur verdiği Kümbet Yaylası cezbediyor22:34 - Hakkari'ye 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılıyor22:29 - Giresun'da toplu açılış organizasyonları yasaklandı22:22 - Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye diri fay haritası acilen güncellenmeli22:21 - Sahte pırlanta tuzağına dikkat!
22:18 - Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılıyor22:16 - Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkılıyor21:58 - İstanbul'da 'drift', 'makas' ve 'hız' terörü kamerada21:56 - Vali açıkladı: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor21:54 - Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncuya hapis cezası
21:49 - WhatsApp Web sonunda beklenen özelliğe kavuştu!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, Ayasofya kararını oy birliği ile aldı
Bilim Kurulu Üyesi, virüse yakalanmada iki kan grubuna dikkat çekti
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
Altından yeni rekor: Gramı 400 TL'yi gördü
KPSS 2020/9 ile Meteorolojiye 9 personel alınacak
PTT'den 'emeklilere 60 ay vadeli kredi' açıklaması
'Bayram'da il bazında bazı kısıtlamalar getirilebilir'
Yenilenen yönetmelik sonrası arz-rica durumu
ÖSYM, EKPSS, YDS ve MBSTS için yeniden başvuru alacak
Son 3 günde en fazla ve en az vakanın görüldüğü 7 il
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
başından atmak 1
abd'nin dsö'den çekilmesi 1
kadına şiddet 1
soğan 1
sineklerin corona virüsü taşıma ihtimali 1
beyin yiyen amip 1
mavi bebek oyunu 1
parmağı ağzında kalmak 1
gram altın 2
Kan grubu 1
SON İLANLAR
Kemah Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alacak
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Van Ayanis Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Yalova Subel Taşımacılık 1 İşçi Alacak
Tunceli Çemişgezek Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam