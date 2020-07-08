1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Araçta bıraktığı parmak izi, teröristi 3 yıl sonra yakalattı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2017 yılında teröristlerin kullandığı bir araçta parmak izi tespit edilen V.K. isimli şahıs yakalandı.
 08 Temmuz 2020 13:30
Yazdır
Araçta bıraktığı parmak izi, teröristi 3 yıl sonra yakalattı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2017 yılında teröristlerin kullandığı bir araçta parmak izi tespit edilen V.K. isimli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozova ilçesinde terör operasyonu düzenledi. Operasyonda PKK'lı teröristlerin 2017 yılında yer değiştirmek için kullandıkları ve daha sonra terk edip kaçtıkları bir araçta parmak izi olduğu tespit edilen V.K. isimli şahıs yakalandı. Teröristlere yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tunceli'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
08 Temmuz 2020 22:57		 İstanbul'da 'drift', 'makas' ve 'hız' terörü kamerada
08 Temmuz 2020 21:58
Evine haciz işlemi için gelen memuru silahla vurdu
08 Temmuz 2020 19:35		 Şile'de motosiklet sürücüsü at arabasına böyle çarptı
08 Temmuz 2020 19:26
Otomobildeki 83 bin lirayı böyle çaldı
08 Temmuz 2020 19:10		 'Renkli reçete' operasyonunda doktora adli kontrol
08 Temmuz 2020 18:44
Başhekim yardımcısı, hasta yakınının saldırısına uğradı
08 Temmuz 2020 17:41		 Kuyumcunun aracından para çalan 2 zanlıdan biri tutuklandı
08 Temmuz 2020 16:23
Dürüm nedeniyle tartıştıkları restoranı bastılar: 7 tutuklama
08 Temmuz 2020 16:14		 Van'da kaybolan teknenin yeri tespit edildi
08 Temmuz 2020 15:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:13 - Yanlışlıkla tiner içen çocuk hastanelik oldu23:05 - Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor23:02 - Tarım alanları ZİHA ile havadan ilaçlanacak23:00 - 'MEB yeni bir sınav yaparak şube müdürü ataması yapmalı'22:58 - Vakıflar Genel Müdürlüğü fotoğraf yarışması düzenleyecek22:57 - Tunceli'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
22:40 - 16 ilde daha asker uğurlamasına kısıtlama22:35 - Çam ormanlarının huzur verdiği Kümbet Yaylası cezbediyor22:34 - Hakkari'ye 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılıyor22:29 - Giresun'da toplu açılış organizasyonları yasaklandı22:22 - Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye diri fay haritası acilen güncellenmeli22:21 - Sahte pırlanta tuzağına dikkat!
22:18 - Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılıyor22:16 - Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkılıyor21:58 - İstanbul'da 'drift', 'makas' ve 'hız' terörü kamerada21:56 - Vali açıkladı: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor21:54 - Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncuya hapis cezası
21:49 - WhatsApp Web sonunda beklenen özelliğe kavuştu!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, Ayasofya kararını oy birliği ile aldı
Bilim Kurulu Üyesi, virüse yakalanmada iki kan grubuna dikkat çekti
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
Altından yeni rekor: Gramı 400 TL'yi gördü
KPSS 2020/9 ile Meteorolojiye 9 personel alınacak
PTT'den 'emeklilere 60 ay vadeli kredi' açıklaması
'Bayram'da il bazında bazı kısıtlamalar getirilebilir'
Yenilenen yönetmelik sonrası arz-rica durumu
ÖSYM, EKPSS, YDS ve MBSTS için yeniden başvuru alacak
Son 3 günde en fazla ve en az vakanın görüldüğü 7 il
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eldiven 1
başından atmak 1
Sıcaklara rağmen çay içmek 4
bunaltıcı sıcaklar 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
sineklerin corona virüsü taşıma ihtimali 1
soğan 1
Kan grubu 1
abd'nin dsö'den çekilmesi 1
kadına şiddet 1
SON İLANLAR
Ordu Ünye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK 2 personel alacak
İzmir Karabağlar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 27 İşçi Alacak
Bursa Bimtaş Geçici 2 İşçi Alacak
Amasya Maden Turizm 17 İşçi Alacak
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alım İlanı
Trafik Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programına Öğrenci Alımı
Adli Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına öğrenci alım ilanı
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam