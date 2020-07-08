1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ilçede ilk kez koronavirüs vakası görüldü

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Mart ayından bu yana süren pandemi sürecinde ilk kez Korona virüs (Covid-19) vakası görüldü.
 08 Temmuz 2020 13:33
Yazdır
Bu ilçede ilk kez koronavirüs vakası görüldü

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Mart ayından bu yana süren pandemi sürecinde ilk kez Korona virüs (Covid-19) vakası görüldü.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak Temmuz ayına kadar hiçbir pozitif vakanın rastlanılmadığı Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk vaka görüldü. Kış aylarında 12 bin nüfusu olan ve yaz aylarında memleketlerine gelen vatandaşlarla nüfus sayısı iki katına çıkan ilçede M.D. isimli vatandaşın korona virüs testi pozitif çıktı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan M.D.'nin ailesine de test yapıldı. 5 kişide daha korona virüs tespit edilirken, ilçedeki Çamlıca mahallesi de karantinaya alındı.

Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Korona virüs testi pozitif çıkan vaka ile temasta bulunan vatandaşların test yaptırması gerektiğinin altını çizerek "Covid-19 vakasının görülmesin ardından bu vatandaşımızın dostlarıyla beraber kalabalık ortamlarda bulunabileceğini göz önünde bulundurarak onunla hasbihal edenlerin en yakın sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri gerekiyor" dedi.

Pozitif vakanın görüldüğü Çamlıca mahallesinde karantina uygulamasının başlatıldığı dile getiren Kaymakam Ünsal, "Pazar alışverişlerinin yapıldığı alanlarda sosyal mesafe kuralarına uyulması gerekiyor. Maskesiz dolaşanlara cezai işlem yapılacak. Şalpazarı İlçesine bağlı Çamlıca mahallesi pozitif vakanın görüldüğü ilk mahalle olduğundan karantina uygulaması başlatıldı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde Temmuz ayı itibariyle düğün ve kına törenleri için alınan tedbirlere geçtiğimiz hafta içerisinde uyulmadığını gördük. Bu konu ile ilgili olarak mahalle muhtarlarını uyararak toplu yapılacak olan etkinliklerin olduğu alanlara kolluk kuvvetlerinin bölge sorumluluklarına göre koşullandırma yapılacağını söyledik" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çam ormanlarının huzur verdiği Kümbet Yaylası cezbediyor
08 Temmuz 2020 22:35		 Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkılıyor
08 Temmuz 2020 22:16
Vali açıkladı: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor
08 Temmuz 2020 21:56		 Dünyanın en tehlikeli yolu ulaşıma açılmayı bekliyor
08 Temmuz 2020 21:23
Trabzon'da sağanak! yollar ulaşıma kapandı, evleri su bastı
08 Temmuz 2020 21:10		 Uyarılar fayda etmedi; minibüsler tıka basa doldu
08 Temmuz 2020 19:28
3 yaşındaki yeğenine sigara içirdi, sosyal medyada yayınladı
08 Temmuz 2020 18:58		 Bu ilçede koronavirüsten bugüne kadar 20 kişi vefat etti
08 Temmuz 2020 17:26
PTT'de sosyal destek yardımı kuyruğu: Sosyal mesafe unutuldu
08 Temmuz 2020 17:02		 1 kişinin testi pozitif çıkınca 13 kişi karantinaya alındı
08 Temmuz 2020 15:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:13 - Yanlışlıkla tiner içen çocuk hastanelik oldu23:05 - Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor23:02 - Tarım alanları ZİHA ile havadan ilaçlanacak23:00 - 'MEB yeni bir sınav yaparak şube müdürü ataması yapmalı'22:58 - Vakıflar Genel Müdürlüğü fotoğraf yarışması düzenleyecek22:57 - Tunceli'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
22:40 - 16 ilde daha asker uğurlamasına kısıtlama22:35 - Çam ormanlarının huzur verdiği Kümbet Yaylası cezbediyor22:34 - Hakkari'ye 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılıyor22:29 - Giresun'da toplu açılış organizasyonları yasaklandı22:22 - Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye diri fay haritası acilen güncellenmeli22:21 - Sahte pırlanta tuzağına dikkat!
22:18 - Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılıyor22:16 - Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkılıyor21:58 - İstanbul'da 'drift', 'makas' ve 'hız' terörü kamerada21:56 - Vali açıkladı: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor21:54 - Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncuya hapis cezası
21:49 - WhatsApp Web sonunda beklenen özelliğe kavuştu!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, Ayasofya kararını oy birliği ile aldı
Bilim Kurulu Üyesi, virüse yakalanmada iki kan grubuna dikkat çekti
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
Altından yeni rekor: Gramı 400 TL'yi gördü
KPSS 2020/9 ile Meteorolojiye 9 personel alınacak
PTT'den 'emeklilere 60 ay vadeli kredi' açıklaması
'Bayram'da il bazında bazı kısıtlamalar getirilebilir'
Yenilenen yönetmelik sonrası arz-rica durumu
ÖSYM, EKPSS, YDS ve MBSTS için yeniden başvuru alacak
Son 3 günde en fazla ve en az vakanın görüldüğü 7 il
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eldiven 1
gram altın 2
güldür güldür show 2
parmağı ağzında kalmak 1
bay yanlış 1
ennio morricone 1
soğan 1
sineklerin corona virüsü taşıma ihtimali 1
cansız manken satışlarındaki artış 1
bunaltıcı sıcaklar 1
SON İLANLAR
Kemah Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alacak
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Van Ayanis Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Yalova Subel Taşımacılık 1 İşçi Alacak
Tunceli Çemişgezek Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam