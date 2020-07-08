İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün koronavirüs kaybı
|08 Temmuz 2020 13:49
|Yazdır
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde şoför olarak çalışan İsmail Sülü, Covid-19 tanısı ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Üzüntümüz büyük. Hep kalbimizde olacaksın. Başımız sağ olsun" açıklamasına yer verdi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde uzun yıllardır şoför olarak çalışan İsmail Sülü (59), bir süre önce korona virüs teşhisi ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tedavi olmaya başladı. Sülü doktorların tüm müdahalesine rağmen virüs ile olan mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Üzüntümüz büyük. Hep kalbimizde olacaksın. Başımız sağ olsun" açıklamasına yer verdi.
İl Sağlık Müdürlüğünün hesabından yapılan açıklamada ise "Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız çalışma ve yol arkadaşımız İsmail Sülü'yü Covid-19 sebebiyle kaybettik. Ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz. Kalbimizdesin" ifadelerine yer verildi.
Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız çalışma ve yol arkadaşımız İsmail Sülü'yü Covid19 sebebiyle kaybettik. Ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz. Kalbimizdesin... pic.twitter.com/nWLNBw77Xiİstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (@ismgovtr) July 8, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yanlışlıkla tiner içen çocuk hastanelik oldu
08 Temmuz 2020 23:13
|Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye diri fay haritası acilen güncellenmeli
08 Temmuz 2020 22:22
|45 yaşındaki otomobile ilginç ilan: Yedi imam tarafından...
08 Temmuz 2020 21:40
|Çenesinde 420 gam tümör alındı, hayata yeniden döndü
08 Temmuz 2020 21:29
|Maske takılıyken de sosyal mesafe kuralına uyun
08 Temmuz 2020 20:19
|Maskesiz yakalandı, ceza kesilince kendisini tokatladı
08 Temmuz 2020 19:43
|Meteorolojiden 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı
08 Temmuz 2020 18:00
|'Çiçek Abbas' filmindeki minibüsü yapmak için 60 bin TL harcadı
08 Temmuz 2020 12:58
|15 yaşında 5 yabancı dil öğrendi
08 Temmuz 2020 12:54
|Özlem öğretmen okulda 'civciv' mesaisinde
08 Temmuz 2020 11:13