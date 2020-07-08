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Akın Öztürk'ün emir astsubayına 15 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci'nin "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
 08 Temmuz 2020 14:28
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Akın Öztürk'ün emir astsubayına 15 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci'nin "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mehmet Serdar Özdemirci, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla katılırken avukatı ise mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, iddianamenin özetini okumasının ardından sanığa savunması için söz verdi.

Sanık Özdemirci, öğrenim hayatı boyunca devlet okullarında okuduğunu, 1996'da Hava Astsubay Okulu'na girdiğini ve ilk görev yerinin Antalya olduğunu söyledi.

Hayatının hiçbir döneminde FETÖ ve benzeri örgütlerle irtibatının olmadığını savunan Özdemirci, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin yargılandığı Balyoz ve Ergenekon davaları zamanında, o davalardan yargılanan personeli ziyarete gitmek için dilekçe yazdım. Bu kayıtların mahkemeye getirilmesini talep ediyorum." dedi.

FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan arandığına ilişkin dosyadaki tespitlerin gerçeğini yansıtmadığını da öne süren Özdemirci, "Görevim icabıyla beni bir çok kişi aramış olabilir. Araba, arsa ilanları oldu zamanında, o yüzden aranmış olabilirim. Asker yakınlarından bilgi almak için aramışlardır." ifadelerini kullandı.

Özdemirci, iddia edilen aramaların ardışık olmadığını, en az 2 saat aralıklı aramalar olduğunu, kendisinden sonra aranan asker kişilerin hiçbirini tanımadığını öne sürdü.

Darbe girişimini sevk ve idare eden isimlerden olan eski orgeneral YAŞ üyesi Akın Öztürk'ün emir astsubayı olmasının suç olarak isnat edilmesini kabul etmediğini aktaran Özdemirci, bu göreve seçilmesinde FETÖ üyelerinin bir etkisi olmadığını iddia etti.

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen Uğur G, sanıkla beraber Antalya'da beraber çalıştıklarını o dönem cemaat olduğunu bildiği yapının toplantılarına birlikte gittiğini belirtti.

Tanık Uğur G, "Antalya'da göreve başladıktan kısa süre sonra beni aramaya başladılar. 'Mustafa abiyle buluşmaya başladık. Serdar da katıldı grubumuza. Sohbet yapıyorduk." diye konuştu.

Tanık beyanına karşı söz alan Özdemirci, tanığın söylediği dönemde aynı ilde çalışmadıkları, bu nedenle beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Sanık avukatının beyanının ardından esas hakkında mütalaasını hazırlayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti.

Duruşma 27 Temmuz'a ertelendi.
Anadolu Ajansı
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