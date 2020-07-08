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Üsküdar Sahili'nde kabuklu yemiş yemek yasaklandı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: Bazı dostlarımız ne yazık ki yedikleri çekirdeğin kabuğunu kaldırımlara, yollara, denize, taşların arasına atıyor. Uzunca bir çalışmanın sonucu geldiğimiz nokta itibarıyla bu sahil bandında başta çekirdek olmak üzere kabuklu yemiş yemek yasaklandı. Burada satışı da yasak
 08 Temmuz 2020 14:59
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Üsküdar Belediyesi, Harem'den Küçüksu'ya kadar sahil şeridinde başta çekirdek olmak üzere kabuklu yemiş yemeyi yasakladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Salacak Sahili'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en güzel mekanlarından Salacak Sahili'nin, tarihi yarımadanın en güzel temaşa edildiği yer olduğunu belirten Türkmen, "Kız Kulesi, İstanbul Boğazı, tertemiz hava burada. Bu sahilin de temiz olması lazım." dedi.

Sahilin temizliği hususunda kendilerini en çok yoran konunun başta çekirdek olmak üzere kabuklu yemişlerin atıkları olduğunu anlatan Türkmen, şöyle devam etti:

"Bazı dostlarımız ne yazık ki yedikleri çekirdeğin kabuğunu kaldırımlara, yollara, denize, taşların arasına atıyor. Uzunca bir çalışmanın sonucu geldiğimiz nokta itibarıyla bu sahil bandında başta çekirdek olmak üzere kabuklu yemiş yemek yasaklandı. Burada satışı da yasak. Büfeci arkadaşlar da kurala uyuyorlar. Onlar da artık burada çekirdek satmıyorlar. Bu kuralı uygulayarak sahili tertemiz tutmak, buraya gelen misafirlerimizin temiz bir Salacak Sahili'nde zaman geçirmelerini temin etmek istiyoruz."

- "Hiçbir projemizde bu kadar olumlu destek almamıştık"

Türkmen, buraya yerli ve yabancı misafirlerin geldiğini hatırlatarak, "Geldiklerinde tertemiz kaldırımlar, oturulan banklar olsa hepimiz mutlu oluruz. Şu anda bu aldığımız karara yüzde 92'lik bir hüsnü kabul var. Herkes memnun. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Bizi cesaretlendiren kamuoyu desteği. Biz hiçbir projemizde bu kadar olumlu destek almamıştık. Bu kuralı ihlal edenler bile 'Başkan'ım doğru yaptınız, bu yasak bizi bazı yanlış alışkanlıklarımızdan uzaklaştırır.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

- Kuralı ihlal edenlere 61 lira ceza

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bu kuralı ihlal edenlere Kabahatler Kanunu uyarınca 61 lira ceza uygulanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili ekip kurduk. Ekibimiz Küçüksu'dan Harem'e kadar 24 saat ring atacak. Buradan tahsil ettiğimiz cezaları da belediyemizin sosyal işler kaleminde kullanacağız. Kesilen cezalardan elde edilen parayı engelli aracı alımı ve engellilerin diğer masrafları için kullanacağız. Bu belediyemizin kararı. Kabahatler Kanunu'ndaki düzenlemeyle zabıta arkadaşlarımız uygulamayı yapacaklar. Ümit ederim ki kimseye ceza yazmak durumunda kalmayız."

Açıklamanın ardından Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Salacak Sahili'nde temizlik çalışması yaparken, zabıtalar da denetimlere başladı.

Anadolu Ajansı
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