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YÖK, Türk üniversitelerine yatay geçiş için web sitesi açtı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), küresel Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışında okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş işlemlerine ilişkin detaylı bilgileri içeren web sitesini erişime açtı.
 08 Temmuz 2020 14:44
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YÖK, Türk üniversitelerine yatay geçiş için web sitesi açtı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), küresel Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışında okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş işlemlerine ilişkin detaylı bilgileri içeren web sitesini erişime açtı.

YÖK, yurt dışında okuyan fakat Covid-19 salgını nedeniyle okuduğu üniversiteye dönemeyen veya okuduğu ülkedeki salgına ilişkin riskler yüzünden üniversitesine dönmek istemeyen öğrenciler için bir dizi önemli karar aldı. Bu kapsamda yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırılarak, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkan tanındı. Ayrıca ilk bindeki üniversitelerden yatay geçiş talep edenler için de yeni imkanlar sunularak, birinci ve son sınıfa da yatay geçiş başvuru imkanı sağlandı. Şartları sağlayan ve dileyen öğrenciler için açık öğretim programlarına geçiş yapabilmelerinin yolu açıldı.

Yatay geçiş kontenjan sayısı ve başvuru sürecine dair takvim

YÖK, alınan bu kararların ardından öğrencileri bilgilendirmeye yönelik yeni bir çalışmaya imza attı. YÖK web sitesi üzerinde yer alan yurt dışından yatay geçiş kanalı ile Türkiye'deki üniversitelerde okumak isteyen öğrencilere yönelik 'Yatay Geçiş Kontenjan Listesi ve Yatay Geçiş Kontenjan Takvimi' bilgilerini içeren bölüm, alınan yeni kararlar doğrultusunda güncellenip eklemeler yapılarak öğrencilerin erişimine açıldı.

YÖK'ün 'eyoksis.yok.gov.tr/websitesiuygulamalari/ogrenci/index.zul' adresinden kullanıma açılan internet adresindeki 'Yatay Geçiş Kontenjan Listesi' kısmına sırasıyla üniversite ve program adı girildiğinde o programa ait üniversitenin kendi açmış olduğu güncel yurt içi ve dışı kontenjan sayısı bilgisine ulaşılabilecek. Aynı alandaki 'Yatay Geçiş Kontenjan Takvimi' bölümünde ise yatay geçiş işlemleri için hangi üniversiteye ne zaman başvuru yapılabileceği, bu başvuruların değerlendirilme, kesin ve yedek kayıt tarihleri de detaylı olarak yer alıyor. Böylelikle YÖK, yatay geçiş kapsamında üniversitelerin kendi belirlediği kontenjanları ve her üniversite için farklı tarihlerde olan başvuru süreçlerini toplu olarak öğrencilerin kullanımına sunmuş oldu.

Salgın dönemi ile sınırlı birinci ve son sınıflara yatay geçiş hakkı

YÖK, küresel salgın dolayısıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere yurt dışındaki öğrencilerin Türkiye'deki birinci ve son sınıf da dahil olmak üzere bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapabilmelerine karar vermişti. Böylelikle yurt dışında okuyan tüm öğrencilerin okudukları sınıf ne olursa olsun belli şartlar dahilinde Türk yükseköğretim sistemine dahil olabilmeleri sağlandı. Daha önceki mevzuatta ilk ve son sınıflara yatay geçiş yapılamıyordu. Yeni düzenleme ile küresel salgın dönemine mahsus olmak üzere bu yıl 1'inci ve 4'üncü sınıflara da yatay geçiş başvurusu hakkı tanınmasının ardından listede bu sınıflara da ilk kez kontenjan verildi.

Kayıt süreci 15 Aralık'a kadar uzatılacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yurt dışında okumakta olan başarılı Türk gençlerini ve kendi ülkeleri dışında eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencileri Türkiye'deki seçkin yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya davet ettiklerini daha önce açıklamıştı. YÖK bu kapsamda uluslararası öğrenci adaylarına ön kayıt hakkı tanıyacak ve başvuru ile kayıt sürecini 15 Aralık 2020'ye kadar uzatacak.
İhlas Haber Ajansı
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