İtfaiye eri görevi başında kalp krizi geçirip öldü
|08 Temmuz 2020 15:13
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Zonguldak'ta itfaiye eri Mehmet Yıldız, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi Belediye Başkanı Ömer Selim Alan verdi.
Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri Mehmet Yıldız görevi başında kalp krizi geçirdi. Mesai arkadaşlarının imdadına koştuğu Yıldız, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alır almaz hastaneye gelen mesai arkadaşları acil servis önünde endişeli bekleyişini sürdürdü. Acı haberi ise belediye başkanı Dr. Ömer Selim Alan verdi. Alan, "Görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden İtfaiye Teşkilatımızda görevli kıymetli mesai arkadaşımız Mehmet Yıldız'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Mehmet kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi yakınları ve tüm İtfaiye Teşkilatımızın başı sağ olsun. Rabbim, mekanını cennet eylesin" dedi.
Yıldız'ın cenaze namazının ise yarın öğlen namazının ardından Acılık Hz. Ali Camii'nde kılınacağı öğrenildi.
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