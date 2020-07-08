1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'da kaybolan teknenin yeri tespit edildi

Van Valiliği: Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edilmiştir. Tekne ve cenazelerin çıkarılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır
 08 Temmuz 2020 15:17
Yazdır
Van'da kaybolan teknenin yeri tespit edildi

Van'da 27 Haziran'da göle açılan ve kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmalarına başlanan teknenin yeri tespit edildi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarına devam edildi.

Van Gölü yüzeyinde, havadan ve karadan 45 kişilik Jandarma İç Güvenlik Timi, JAK, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü.

Deniz Kuvvetlerinden bir ekip ile Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timinin de destek verdiği çalışmalarda, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla suyun altı tarandı.

Ekipler tarafından 10 gün süren çalışmalar sonucu teknenin yeri tespit edilerek çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edilmiştir. Tekne, Çarpanak açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştur. Tekne ve cenazelerin çıkarılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

- Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 13 kişinin cesedi bulunmuş ancak teknenin izine rastlanmamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tunceli'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
08 Temmuz 2020 22:57		 İstanbul'da 'drift', 'makas' ve 'hız' terörü kamerada
08 Temmuz 2020 21:58
Evine haciz işlemi için gelen memuru silahla vurdu
08 Temmuz 2020 19:35		 Şile'de motosiklet sürücüsü at arabasına böyle çarptı
08 Temmuz 2020 19:26
Otomobildeki 83 bin lirayı böyle çaldı
08 Temmuz 2020 19:10		 'Renkli reçete' operasyonunda doktora adli kontrol
08 Temmuz 2020 18:44
Başhekim yardımcısı, hasta yakınının saldırısına uğradı
08 Temmuz 2020 17:41		 Kuyumcunun aracından para çalan 2 zanlıdan biri tutuklandı
08 Temmuz 2020 16:23
Dürüm nedeniyle tartıştıkları restoranı bastılar: 7 tutuklama
08 Temmuz 2020 16:14		 Bariyerlere çarpıp devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü
08 Temmuz 2020 14:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:13 - Yanlışlıkla tiner içen çocuk hastanelik oldu23:05 - Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor23:02 - Tarım alanları ZİHA ile havadan ilaçlanacak23:00 - 'MEB yeni bir sınav yaparak şube müdürü ataması yapmalı'22:58 - Vakıflar Genel Müdürlüğü fotoğraf yarışması düzenleyecek22:57 - Tunceli'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
22:40 - 16 ilde daha asker uğurlamasına kısıtlama22:35 - Çam ormanlarının huzur verdiği Kümbet Yaylası cezbediyor22:34 - Hakkari'ye 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılıyor22:29 - Giresun'da toplu açılış organizasyonları yasaklandı22:22 - Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye diri fay haritası acilen güncellenmeli22:21 - Sahte pırlanta tuzağına dikkat!
22:18 - Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılıyor22:16 - Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkılıyor21:58 - İstanbul'da 'drift', 'makas' ve 'hız' terörü kamerada21:56 - Vali açıkladı: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor21:54 - Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncuya hapis cezası
21:49 - WhatsApp Web sonunda beklenen özelliğe kavuştu!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, Ayasofya kararını oy birliği ile aldı
Bilim Kurulu Üyesi, virüse yakalanmada iki kan grubuna dikkat çekti
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
Altından yeni rekor: Gramı 400 TL'yi gördü
KPSS 2020/9 ile Meteorolojiye 9 personel alınacak
PTT'den 'emeklilere 60 ay vadeli kredi' açıklaması
'Bayram'da il bazında bazı kısıtlamalar getirilebilir'
Yenilenen yönetmelik sonrası arz-rica durumu
ÖSYM, EKPSS, YDS ve MBSTS için yeniden başvuru alacak
Son 3 günde en fazla ve en az vakanın görüldüğü 7 il
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
gram altın 2
abd'nin dsö'den çekilmesi 1
soğan 1
parmağı ağzında kalmak 1
beyin yiyen amip 1
küpe takan erkek 2
sineklerin corona virüsü taşıma ihtimali 1
eldiven 1
Cansız manken 1
SON İLANLAR
Kemah Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alacak
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Van Ayanis Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Yalova Subel Taşımacılık 1 İşçi Alacak
Tunceli Çemişgezek Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam