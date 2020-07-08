Eşini ve oğlunu virüsten kaybetmişti, o da virüse yenildi
|08 Temmuz 2020 15:20
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Karabük'te korona virüsten dolayı yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Hasan Akın hayatını kaybetti. Akın'ın bir hafta öncede eşi Lütfiye ile 20 gün önce de oğlu Alattin Akın virüsten dolayı hayatını kaybetmişti.
Karabük'te korona virüsten dolayı 71 pozitif vak'anın tedavisi hastanede sürerken, 1 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın sürecinden itibaren kentte ölüm sayısı ise 16'ya yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 70'si serviste 1'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 71 pozitif vak'anın tedavileri sürüyor.
Covid-19'dan dolayı hayatını kaybeden Hasan Akın'ın cenazesi sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze aracından indirilmeden yakınlarının da katılımıyla kılındıktan sonra Karabük Belediyesine ait ekiplerce tabutla birlikte hazırlanan mezarda toprağa verildi.
Anne ve Babası ile aynı sebepten vefat etti
Babasının kontrolü için gittiği Ankara'da hastanede Korona Virüse yakalanan Alattin Akın (53), yapılan test sonucu pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alındığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 19 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Akın'ın eşi, annesi ve babası ile bazı aile yakınları da temastan dolayı korona virüse yakalanarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi altında olan anne Lütfiye Akın (76) 1 Temmuz'da hayatını kaybettikten sonra 78 yaşındaki baba Hasan Akın'da bugün hayatını kaybetti. Son 20 günde aynı aileden 3 kişi Covid-19'dan hayatını kaybettiği Karabük'te salgın sürecinden bugüne kadar 10 bin kişi PCR testinden geçirildi.
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