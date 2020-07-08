Hizmet sürelerine göre sağlık personelinin emekli aylık ve ikramiyeleri

Bu hizmet sınıfında görev yapan personele yapılan ödemeler arasında makam ve temsil/görev tazminatı gibi ödemeler söz konusu olmadığından, bu hizmet sınıfındaki personelin emekli aylık ve ikramiyesi üzerindeki enbelirleyici unsur ek göstergedir.

30, 28 ve 25 yıllık hizmet süreleri bulunan Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetler personelinden bazılarının, 2020 yılı Temmuz ayından itibaren alabilecekleri emekli aylık ve ikramiyesi miktarlarına aşağıda yer verilmiştir.

HİZMET SÜRELERİNE GÖRE SAĞLIK PERSONELİNİNEMEKLİ AYLIK VE İKRAMİYELERİ