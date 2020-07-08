1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hizmet sürelerine göre sağlık personelinin emekli aylık ve ikramiyeleri

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan ve değişik unvanlarda görev yapan personelin emekli aylık ve ikramiyeleri, eğitim durumlarına, kadrolarına ve unvanlarına göre değişiklik göstermektedir.
 08 Temmuz 2020 15:24
Yazdır
Hizmet sürelerine göre sağlık personelinin emekli aylık ve ikramiyeleri

Bu hizmet sınıfında görev yapan personele yapılan ödemeler arasında makam ve temsil/görev tazminatı gibi ödemeler söz konusu olmadığından, bu hizmet sınıfındaki personelin emekli aylık ve ikramiyesi üzerindeki enbelirleyici unsur ek göstergedir.

30, 28 ve 25 yıllık hizmet süreleri bulunan Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetler personelinden bazılarının, 2020 yılı Temmuz ayından itibaren alabilecekleri emekli aylık ve ikramiyesi miktarlarına aşağıda yer verilmiştir.

HİZMET SÜRELERİNE GÖRE SAĞLIK PERSONELİNİNEMEKLİ AYLIK VE İKRAMİYELERİ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Temmuz ayı itibariyle öğretmen emekli maaş ve ikramiyesi
08 Temmuz 2020 15:12		 Benzine 10 kuruş zam yapıldı
07 Temmuz 2020 16:21
Motorine 10 kuruş zam yapıldı
06 Temmuz 2020 16:56		 2020 Temmuz maaş katsayısında ne kadar artış olacak?
06 Temmuz 2020 10:25
Memur ve emeklilerin enflasyon zammı netleşti
03 Temmuz 2020 10:07		 Haziran ayı enflasyonu açıklandı
03 Temmuz 2020 10:00
Otel ücretleri yüzde 15 arttı
03 Temmuz 2020 08:48		 Benzin ve motorine zam yapıldı
01 Temmuz 2020 16:09
Bakan Dönmez'den doğal gazda fiyat indirimini açıklaması
30 Haziran 2020 13:07		 BOTAŞ elektrik üretimi için doğalgaz fiyatında indirime gitti
30 Haziran 2020 11:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:18 - Güneydoğu'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı23:13 - Yanlışlıkla tiner içen çocuk hastanelik oldu23:05 - Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor23:02 - Tarım alanları ZİHA ile havadan ilaçlanacak23:00 - 'MEB yeni bir sınav yaparak şube müdürü ataması yapmalı'22:58 - Vakıflar Genel Müdürlüğü fotoğraf yarışması düzenleyecek
22:57 - Tunceli'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü22:40 - 16 ilde daha asker uğurlamasına kısıtlama22:35 - Çam ormanlarının huzur verdiği Kümbet Yaylası cezbediyor22:34 - Hakkari'ye 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılıyor22:29 - Giresun'da toplu açılış organizasyonları yasaklandı22:22 - Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye diri fay haritası acilen güncellenmeli
22:21 - Sahte pırlanta tuzağına dikkat!22:18 - Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılıyor22:16 - Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkılıyor21:58 - İstanbul'da 'drift', 'makas' ve 'hız' terörü kamerada21:56 - Vali açıkladı: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor
21:54 - Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncuya hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, Ayasofya kararını oy birliği ile aldı
Bilim Kurulu Üyesi, virüse yakalanmada iki kan grubuna dikkat çekti
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
Altından yeni rekor: Gramı 400 TL'yi gördü
KPSS 2020/9 ile Meteorolojiye 9 personel alınacak
PTT'den 'emeklilere 60 ay vadeli kredi' açıklaması
'Bayram'da il bazında bazı kısıtlamalar getirilebilir'
Yenilenen yönetmelik sonrası arz-rica durumu
ÖSYM, EKPSS, YDS ve MBSTS için yeniden başvuru alacak
Son 3 günde en fazla ve en az vakanın görüldüğü 7 il
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 1
ennio morricone 1
başından atmak 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
Kan grubu 1
sineklerin corona virüsü taşıma ihtimali 1
küpe takan erkek 2
soğan 1
eldiven 1
parmağı ağzında kalmak 1
SON İLANLAR
Kemah Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alacak
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Van Ayanis Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Yalova Subel Taşımacılık 1 İşçi Alacak
Tunceli Çemişgezek Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam