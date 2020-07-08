Virüs'te yeni araştırma: 3 farklı türde, her biri farklı yayılıyor
|08 Temmuz 2020 15:36
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ABD'nin Chicago kentinde yer alan Northwestern Memorial Hastanesi'nde yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) üç farklı şekilde geliştiğini ortaya çıkardı.
Henüz akran değerlendirme sürecine tutulmamış araştırmada, ABD genelinde virüsün herkese aynı etkiyi göstermediği ifadeleri yer aldı.
Bunun sebebinin virüsün farklı şekillerde ortaya çıktığını değerlendiren hastanenin çalışmasında, Kovid-19'un 3 farklı türde görüldüğü ve hepsinin farklı şekilde yayıldığı belirtildi.
TÜRÜNE GÖRE YAYILMA HIZI DEĞİŞİYOR
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, en yaygın Kovid-19 türünün New York'ta görülen tip olduğu belirtilen raporda, bu türün ABD genelinde hızlı yayıldığı bilgisi aktarıldı.
Bu virüsün bulaştığı kişilerde, ikinci tür virüse yakalananlara nazaran daha yoğun ve şiddetli belirtilere rastlandığı ifade edildi.
Uzmanlar, ikinci tür Kovid-19'un Chicago kentide yoğunlaştığı bilgisini aktarırken, bu türün Çin'de görülen Kovid-19'la benzerlik gösterdiği kaydedildi.
Koronavirüsün ortaya çıkarılan üçüncü türünün ise ABD'nin başkenti Washington'da yoğun bir şekilde görüldüğü belirtildi.
Araştırmalar aşı bulma çalışmalarına katkı sağlayacak
Araştırmada yer alan uzmanlardan biri, diğerlerine göre daha fazla belirti gösteren Kovid-19 türünün hava yoluyla daha hızlı bulaşabileceğini söledi.
Ancak uzman, bu ihtimal üzerindeki çalışmaların henüz devam ettiğini sözlerine ekledi.
ABD'li uzmanlar, bu konuda yapılan araştırmaların aşı bulma çalışmalarına önemli katkıda bulunacağını da belirtti.
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