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Müftülükten 'cami hoparlöründen müzik yayını' iddiasına yalanlama

İzmir Müftülüğü: İlimiz genelinde merkezi ezan sisteminin tamamen kapalı olması sebebiyle böyle bir vakanın yaşanması mümkün değildir
 08 Temmuz 2020 15:45
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Müftülükten 'cami hoparlöründen müzik yayını' iddiasına yalanlama

İzmir Müftülüğü, Karşıyaka ilçesindeki bir caminin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında, Karşıyaka ilçesindeki bir caminin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu gece 03.40 sularında ilimiz Karşıyaka ilçesindeki bir camimizin hoparlörlerinden ezan dışında bir yayın yapıldığına ilişkin sesli görüntüler bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. İlimiz genelinde merkezi ezan sisteminin tamamen kapalı olması sebebiyle böyle bir vakanın yaşanması mümkün değildir. Yapılan inceleme neticesinde de cami civarında bazı gençlerin araçlarıyla dolaşırken yüksek sesle bahse konu müzik yayınını yaptıkları tespit edilmiştir. Netice itibariyle olayın camimizle bir ilgisi bulunmamaktadır."

İzmir Müftülüğü, 20-21 Mayıs'ta bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması üzerine merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verildiğini duyurmuştu.
Anadolu Ajansı
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