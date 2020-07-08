Dürüm nedeniyle tartıştıkları restoranı bastılar: 7 tutuklama

İSTANBUL VAKA SAYISINDA ZİRVEYİ GÖRDÜ, İNİŞE GEÇTİ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tablo. İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Sakarya, Ankara, Eskişehir gibi. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir'de 5. haftada pili yaptığını görüyoruz. 14. haftada Hakkari ve Kütahya.