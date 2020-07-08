Dürüm nedeniyle tartıştıkları restoranı bastılar: 7 tutuklama
|08 Temmuz 2020 16:14
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Gaziantep'te bir restorana silahlı baskın düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kişi Fıstıklık Mahallesi'ndeki bir restoranda dürüm siparişi nedeniyle tartışmaya yaşadı.
Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan kişi, daha sonra beraberindeki 8 arkadaşıyla restorana geri döndü.
İş yerine zarar veren şüpheliler, restoran sahibini darbederek silahla tehdit etti.
Olayın ardından Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu kısa sürede 9 zanlıyı yakaladı.
Ekipler, olayda kullanılan 2 kuru sıkı tabanca ele geçirdi.
Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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