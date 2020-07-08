1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meclis'te 'içme suyu sıkıntısı yaşanıyor' iddiasına açıklama

TBMM Başkanlığı: Kovid-19 nedeniyle çay ocaklarının kapatılması üzerine su satışları, milletvekili odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler Binası 5. Kat, Halkla İlişkiler üyeler lokantası, Ana Bina üyeler lokantası, kış bahçeleri ve kulisin her iki tarafına kurulan kantin stantlarından sağlanmaktadır
 08 Temmuz 2020 16:17
Yazdır
Meclis'te 'içme suyu sıkıntısı yaşanıyor' iddiasına açıklama

TBMM Başkanlığından, Meclis'te "içme suyu sıkıntısı yaşandığı" iddialarına ilişkin paylaşılan bilgi notunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çay ocaklarının kapatılması üzerine su satışlarının, milletvekili odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler Binasının beşinci katından, halkla ilişkiler binası ve ana binadaki üyeler lokantasından, kış bahçelerinden ve kulisin her iki tarafına kurulan kantin stantlarından sağlandığı belirtildi.

Bilgi notunda, TBMM yerleşkesi içinde su satışlarının daha önce çay ocaklarından yapıldığı anımsatılarak, "Ancak Kovid-19 nedeniyle çay ocaklarının kapatılması üzerine su satışları, milletvekili odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler Binasındaki 5. kat, Halkla İlişkiler üyeler lokantası, Ana Bina üyeler lokantası, kış bahçeleri ve kulisin her iki tarafına kurulan kantin stantlarından sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kat görevlileri aracılığıyla milletvekillerinin odalarına kadar hizmet götürüldüğü ve çay ocaklarının kapatılmasının ardından buna ilişkin gerekli duyuruların da yapıldığı kaydedilen bilgi notunda, "Uygulamadan kaynaklanan şikayetin TBMM'nin ilgili birimlerine ulaşması durumunda da gereği anında yerine getirilmektedir. Ancak şu ana kadar ilgili birimlere ulaşan bir şikayet de bulunmamaktadır." denildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bu teklifin FETÖ projesi olduğu içi boş bir iddiadır'
08 Temmuz 2020 21:45		 Bahçeli'den teşkilatlara genelge
08 Temmuz 2020 21:22
Yalova'da 'camilerden müzik yayını' iddiasına açıklama
08 Temmuz 2020 21:08		 'Barolara siyaset karışacak diyenleri hayretle izliyoruz'
08 Temmuz 2020 21:05
Bakan Soylu'dan Yargıtay ve Danıştay başkanlarına ziyaret
08 Temmuz 2020 20:55		 Bilim Kurulu Üyeleri ödenek veya maaş alıyor mu?
08 Temmuz 2020 20:36
Sağlık Bakanı'ndan 'Kamuda vardiya sistemi'ne ilişkin açıklama
08 Temmuz 2020 20:23		 'Bayram'da il bazında bazı kısıtlamalar getirilebilir'
08 Temmuz 2020 20:08
Son 3 günde en fazla ve en az vakanın görüldüğü 7 il
08 Temmuz 2020 20:06		 Yeni vaka sayısı bugün de 1000'in altına inmedi
08 Temmuz 2020 19:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:18 - Güneydoğu'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı23:13 - Yanlışlıkla tiner içen çocuk hastanelik oldu23:05 - Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor23:02 - Tarım alanları ZİHA ile havadan ilaçlanacak23:00 - 'MEB yeni bir sınav yaparak şube müdürü ataması yapmalı'22:58 - Vakıflar Genel Müdürlüğü fotoğraf yarışması düzenleyecek
22:57 - Tunceli'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü22:40 - 16 ilde daha asker uğurlamasına kısıtlama22:35 - Çam ormanlarının huzur verdiği Kümbet Yaylası cezbediyor22:34 - Hakkari'ye 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılıyor22:29 - Giresun'da toplu açılış organizasyonları yasaklandı22:22 - Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye diri fay haritası acilen güncellenmeli
22:21 - Sahte pırlanta tuzağına dikkat!22:18 - Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılıyor22:16 - Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkılıyor21:58 - İstanbul'da 'drift', 'makas' ve 'hız' terörü kamerada21:56 - Vali açıkladı: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor
21:54 - Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncuya hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, Ayasofya kararını oy birliği ile aldı
Bilim Kurulu Üyesi, virüse yakalanmada iki kan grubuna dikkat çekti
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
Altından yeni rekor: Gramı 400 TL'yi gördü
KPSS 2020/9 ile Meteorolojiye 9 personel alınacak
PTT'den 'emeklilere 60 ay vadeli kredi' açıklaması
'Bayram'da il bazında bazı kısıtlamalar getirilebilir'
Yenilenen yönetmelik sonrası arz-rica durumu
ÖSYM, EKPSS, YDS ve MBSTS için yeniden başvuru alacak
Son 3 günde en fazla ve en az vakanın görüldüğü 7 il
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küpe takan erkek 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
gelibolu'da 450 hektarlık alanın kül olması 1
bay yanlış 1
kılçık 1
başından atmak 1
güldür güldür show 2
Cansız manken 1
abd'nin dsö'den çekilmesi 1
mavi bebek oyunu 1
SON İLANLAR
Kemah Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alacak
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Van Ayanis Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Yalova Subel Taşımacılık 1 İşçi Alacak
Tunceli Çemişgezek Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam