Meclis'te 'içme suyu sıkıntısı yaşanıyor' iddiasına açıklama
|08 Temmuz 2020 16:17
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TBMM Başkanlığından, Meclis'te "içme suyu sıkıntısı yaşandığı" iddialarına ilişkin paylaşılan bilgi notunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çay ocaklarının kapatılması üzerine su satışlarının, milletvekili odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler Binasının beşinci katından, halkla ilişkiler binası ve ana binadaki üyeler lokantasından, kış bahçelerinden ve kulisin her iki tarafına kurulan kantin stantlarından sağlandığı belirtildi.
Bilgi notunda, TBMM yerleşkesi içinde su satışlarının daha önce çay ocaklarından yapıldığı anımsatılarak, "Ancak Kovid-19 nedeniyle çay ocaklarının kapatılması üzerine su satışları, milletvekili odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler Binasındaki 5. kat, Halkla İlişkiler üyeler lokantası, Ana Bina üyeler lokantası, kış bahçeleri ve kulisin her iki tarafına kurulan kantin stantlarından sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Kat görevlileri aracılığıyla milletvekillerinin odalarına kadar hizmet götürüldüğü ve çay ocaklarının kapatılmasının ardından buna ilişkin gerekli duyuruların da yapıldığı kaydedilen bilgi notunda, "Uygulamadan kaynaklanan şikayetin TBMM'nin ilgili birimlerine ulaşması durumunda da gereği anında yerine getirilmektedir. Ancak şu ana kadar ilgili birimlere ulaşan bir şikayet de bulunmamaktadır." denildi.
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